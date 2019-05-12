提早繳納汽車燃料使用費 高雄人有機會拿小禮物

2019-05-12 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



交通部公路總局高雄市區監理所說，即日起至5月20日，高雄市區監理所轄區自用汽車、機車，非因申請牌照或辦理車輛異動，提早繳納「108年度汽車燃料使用費」者，可參加公路總局舉辦的「先繳先贏，繳納汽機車燃料費百萬禮券獎不停」抽獎活動之外，高雄市區監理所還備有小禮物。

高雄市區監理所說，到高雄市區監理所的汽燃費窗口(19-22號窗口)出示收據或證明，可立即獲得禮物一份，現場再申辦並啟用電子繳款單者，另外加送超商商品券1張，數量有限，送完為止。如果無法親洽兌換，撥打電話或利用傳真、電子郵件等方式提供繳費收據或證明，該所也會以郵寄方式送小禮物。

一、 電話：撥07-3613161分機401-408，告知要參加繳費領好禮的活動，並依服務人員提示提供車號等相關資訊以便查詢，確認已銷號(繳費後約2-3個工作天)者即可。

二、 傳真：將繳納收據或證明傳真至07-3658499，並註明聯絡地址。

三、 電子郵件：將收據或證明拍照並註明聯絡地址，傳送至該活動電子信箱( d6320290@thb.gov.tw )。

高雄市區監理所說，該所轄區為高雄市新興區、前金區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區、旗津區、前鎮區、三民區、楠梓區、小港區、左營區、旗山區、美濃區、大樹區、田寮區、燕巢區、茂林區、六龜區、內門區、甲仙區、杉林區、那瑪夏區、桃源區 。