防旅客「擠下月台」釀憾事 台鐵明年完成防墜鍊加裝

2019-05-12 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵尖峰時段人潮眾多，推擠之下意外就這樣發生，為防止旅客因推擠而掉入車廂間空隙發生憾事，台鐵目前正在太魯閣號以下（含）車種安全防墜鍊，三條為一組，希望把意外致死的機率降到最低，預計明年10月完成，同時間台鐵無階化也會告一段落。

台鐵說，尖峰時段月台擠滿了人，旅客搶著上車難免會有推擠情況發生，一不小心就有可能被擠下月台，尤其兩個車廂間存在50公分左右的間隙，晚上看起來又像是車門，一旦沒有防護措施，民眾很容易掉入，該位置又是司機的視線死角，沒注意情況下，列車發動後有遭輾釀死傷的危險。

台鐵表示，隨著民眾對安全越來越注重，以前舊有的標準已經不是標準，防護觀念也要與時俱進，目前除了普悠瑪列車已有與車身一體成形白色檔板，預防旅客因推擠而墜落車廂間，其餘車種都沒有，太魯閣以下（含）車種正在加裝防墜鍊，三條為一組，預計明年10月安裝完畢，與無階化工程一併完成。