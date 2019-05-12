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長時間用電腦滑手機 他35歲早發性老花眼

2019-05-12 07:10聯合報 記者簡浩正╱即時報導

年輕人注意，老花眼不再是中年人才會出現，現已有年輕化趨勢。35歲的陳姓工程師，因工作關係每天長時間用電腦，下班後也會滑手機、玩手遊等，每天使用電腦與3Ｃ產品超過10小時，近期視力出現看遠模糊看近吃力現象，原以為是近視加深而看眼科，經檢查才發現是「早發性老花」。

・3C產品讓眼睛緊繃 30歲老花不意外

眼科醫師提醒，現代人因3C等科技模式改變生活，連帶使用眼習慣不佳，若長期讓眼睛睫狀肌過度收縮緊張，恐讓老花眼提前報到，呼籲民眾養成正確用眼習慣、讓眼睛適當休息，若疲勞可適度使用市售含維生素成分眼藥水，來舒緩眼睛，若常感眼睛不適，仍得至眼科就診，避免眼睛早衰。

中華民國眼科醫學會常務理事、三軍總醫院眼科部主任呂大文表示，依正常狀態下，民眾約過42歲後才可能出現老花情形；人平均一分鐘眨眼為16次，但因手機平板等3C產品，民眾在長時間使用下，使眨眼次數降為一分鐘10至12次，導致淚液分泌不足出現眼睛乾澀；加上燈光過暗、姿勢不良等因素，眼睛肌肉常於收縮緊繃狀態使睫狀肌疲乏，30幾歲就可能提早出現老花。但民眾常常不自覺或選擇置之不理，而使不適感加深。

・近視度數下降以為是好事 工程師過度疲勞提早老花

如所收治的工程師，直到看遠看近都覺得模糊不清時，才前來就醫檢查，近視度數從600度降至400多度，確診為因睫狀肌過度使用而產生疲勞、失去彈性而造成的早發性老花。呂大文說，早發性老花得降低近視度數才會看得清楚，但常被誤會為近視加深，所以怎麼換眼鏡都沒有效果，睫狀肌還會因要看近而更緊繃。

而據3月時一份針對500位18到50歲上班族的用眼習慣問卷調查顯示，每日用電腦等3C產品時間為8.25小時，超過九成上班族在近距離用眼時，未養成讓眼睛固定休息習慣，直到不舒服時才閉眼休息、或使用眼藥水來舒緩；且僅有四成會遵照說明書來使用眼藥水。呂大文說，因眼藥水款式眾多成份不盡相同，並非全都適用，所以民眾點眼藥水後，可能眼睛不適症狀沒改善外，甚至讓問題更嚴重。

怎樣才不會讓眼睛提早拉警報，呂大文說正確用眼、預防眼睛疲勞很重要，包含近距離閱讀時應保持40公分以上距離、使用電腦時則保持70公分距離，此外要注意光線明暗並避免螢幕眩光。

・用眼3、4、3休息法 避免用眼過度

此外，多休息才是最好的作法，呂大文說民眾最重要的是要養成「3、4、3休息法。」即學齡時用眼，每30分鐘時休息10分鐘；就業工作時，每40分鐘時休息10分鐘；老花後，則恢復每30分鐘休息10分鐘，以免用眼過度。

若實際上難以執行，也可諮詢藥師意見後，適度使用含有維生素B12、B6成分的眼藥水，可舒緩睫狀肌、減緩眼睛疲勞功能，但建議開封後一個月內使用完畢，勿放置過久。另外，呂大文建議可以毛巾熱敷眼睛、補充營養素，像是魚油、Omega-3、深綠色蔬菜也是不錯的選擇。

現代人長時間使用3C產品，使睫狀肌緊繃，未及時讓眼睛休息，早發性老花恐隨之上門。...
現代人長時間使用3C產品，使睫狀肌緊繃，未及時讓眼睛休息，早發性老花恐隨之上門。圖／123RF。
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老花近視
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