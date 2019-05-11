願景／熱血漁民復育二仁溪 用舢筏推生態旅遊

2019-05-11 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ╱即時報導



彈塗魚在濕地裡緩緩前進，招潮蟹隨著潮水載浮載沉，這裡是曾經飽受汙染之苦的高雄市二仁溪。民國50、60年代，二仁溪因廢五金工廠的汙染，嚴重時一度爆發「綠牡蠣事件」震驚社會，經20多年整治，地方漁民自組「高雄市茄萣舢筏協會」，結合專家、政府之力清除河岸上的有毒廢棄物，部分濕地終於恢復生機。這幾年協會轉型力推生態旅遊，希望透過帶大眾搭漁船了解二仁溪的今昔對比。

「高雄市茄萣舢筏協會」今天在2019亞太社企高峰會的社企市集中，向大眾分享多年來參與環境復育的艱辛。總幹事蘇水龍是名愛好釣魚的釣客，20幾年前發現二仁溪被汙染到河中魚苗全死光，決定投身環境倡議。

高雄市二仁溪素有「台灣黑龍江」之稱，蘇水龍說，其實二仁溪不僅受到廢五金工廠汙染，家庭汙水、工業廢水也是汙染源之一，民國84年協會剛成立，「我和這群漁民根本找不到方法改變環境問題，憑著一股傻勁，一一敲政府部門的大門，從台南市政府被踢到台南縣政府、再被轉介去高雄縣政府。」

大約過了4、5年，開始有環保團體、長榮大學、中華醫事科大等專家加入，二仁溪問題才開始受到社會關注。