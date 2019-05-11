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願景／暖實力當道 社企高峰會緊扣聯合國永續目標

2019-05-11 22:21聯合報 記者郭琇真 ╱即時報導

第二屆亞太社企高峰會今、明兩天在高雄展覽館登場，今年以「啟動亞洲」為題，緊扣聯合國永續發展目標（SDGs）七大主軸，包括科技創新、海洋生態、氣候行動、循環經濟、社會增能、夥伴關係與企業社會創新。第二屆高峰會由喜憨兒社會福利基金會、社企流及 Impact Hub Taipei 共同主辦，星展銀行、日月光集團、聯合報系願景工程共同策動。

被時代雜誌評選為「卅歲以下世界改變推手」的馬拉拉基金會共同創辦人Shiza Shahid，這次也在峰會邀請下來台演講，闡述推動社會企業的艱難。Shiza Shahid故鄉位於巴基斯坦北部偏鄉，當地長期受塔利班控制，導致女童無法受教，年僅十多歲的馬拉拉（Malala Yousafzai）卻不畏威脅，挺身捍衛女性和兒童受教權，在2014年僅16歲時，獲選為史上最年輕諾貝爾和平獎得主。

馬拉拉獲獎前曾遭塔利班槍手槍擊，生命一度垂危，Shiza Shahid聞訊毅然放下在美國工作機會，返鄉協助馬拉拉創立基金會。Shiza Shahid發現，真正能改變世界的，是好的商業模式，但目前的創業生態並不歡迎女性和弱勢，於是她成立NOW創投基金及平台，支援有使命感的新創企業。

行政院政委唐鳳則身兼此次峰會榮譽主席。她表示，台灣在落實聯合國永續發展目標SDGs上非常積極努力，社會發展歷程已臻成熟完整，並進而向國際社會伸出援手，期盼共同打破線性思考，以創新作法來解決社會議題，為亞太區創造更美好的未來。

經濟部次長曾文生則在開幕致詞時坦言，民間團體在推動社會創新時，不管是對議題關注度或創新手段，都走得比政府前面，政府不見得扮演重要的角色，但經濟部願意在未來擔任添加柴火的角色，邀請更多青年投入社企領域。

代表高雄市長韓國瑜出席的副市長葉匡時表示，高雄城鄉差距大，偏鄉教育社福問題嚴重，靠政府或企業力量不足以解決，他期待懷抱社會永續理念的年輕人投身社會企業，一起到高雄解決問題。

第二屆亞太社企高峰會，今年以「啟動亞洲」為題，緊扣聯合國永續發展目標（SDGs）...
第二屆亞太社企高峰會，今年以「啟動亞洲」為題，緊扣聯合國永續發展目標（SDGs）七大主軸。記者劉學聖╱攝影
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