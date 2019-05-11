蝶豆花茶包沒違法 食藥署改口：不吃下肚都行

2019-05-11 22:38 中央社 台北11日電



蝶豆花顏色鮮艷，被拿來作為天然染料。 聯合報系資料照片／記者林敬家攝影 分享 facebook 飲料界新寵蝶豆花引發食安疑慮。食藥署今天下午受訪時表示，蝶豆花僅能用於增添茶飲色澤，販售茶包則違法；不料傍晚又改口稱蝶豆花泡的茶、茶包都合法，僅蝶豆花本身不能吃。

衛生福利部食品藥物管理署食品組科長廖家鼎今天下午受訪時表示，由於蝶豆花的花瓣含有大量花青素，只要加一點點就能讓飲料呈現藍紫色，因此愈來愈多餐飲業者用於讓茶飲更美觀，或是少量加在糕餅中。

針對外界質疑，蝶豆花用於食品到底有無違法問題，廖家鼎下午表示，若是用於染色，不是直接把花瓣吃下肚，並沒有違法問題。

不過，若要做成食品原料，就得經過「非傳統性食品評估」，透過國外食用的歷史經驗、科學文獻上的安全性資料等評估其安全性，否則販售蝶豆花茶包等含有花瓣的食品都有觸犯「食品安全衛生管理法」第15條疑慮，可開罰新台幣6萬至2億元。

不料到了傍晚，食藥署食品組組長潘志寬來電表示，販售蝶豆花茶包不會吃到蝶豆花，因此販售蝶豆花茶包、飲用蝶豆花茶都沒有違法問題。

記者致電廖家鼎確認稍早訪問內容，他僅表示「當時可能講錯了」。

記者進一步追問，根據食安法食安法第15條規定，「從未於國內供作飲食且未經證明為無害人體健康」的食品或添加物，「不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」，蝶豆花尚未通過食藥署風險評估，為何不能食用卻能製成茶包飲用。他表示須向長官確認，便未再回電。

記者隨即致電食藥署副署長林金富詢問，林金富表示，蝶豆花裡的藍紫色是天然食用色素，食藥署曾函釋可以用水沖煮作為飲料、茶飲調色使用，但花朵本體不可入菜或作為食品原料，並強調蝶豆花茶包主要是飲用泡製的茶水，不會吃到蝶豆花花瓣。

今年3月，台南市衛生局曾發出通知表示，蝶豆花非屬傳統食品，如當成茶飲或其他食品販售，因為這些東西尚未被證實對人體健康沒有損害，販售可依法開罰6萬元到兩億元，不過台南市衛生局目前並未開罰。

台南市衛生局指出，「蝶豆」（Clitoriaternatea Linn.）其花部位，僅可供做天然食用色素使用，惟應以達染色目的之最小使用量為宜。然蝶豆之葉、莢、花部位非傳統性食品原料，如欲擴大使用範圍，需經過食用安全性評估，確定食用安全性後，始可供作一般食品原料使用。