The One南園莊園音樂會 最美園林的浪漫音樂會

2019-05-11 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



想在美麗的夏日，來一場浪漫迷人的莊園音樂會嗎？2019年仲夏，The One與灣聲樂團攜手，一同在台灣最美山中園林─南園，打造專屬台灣最迷人的莊園音樂會。

莊園音樂會／節在歐洲有悠久歷史，如牛津鎮郊外Wormsley莊園的Garstington歌劇節，溫徹斯特鎮郊外的Grange莊園歌劇節等。讓訪客在風景如畫的莊園中，享受優雅的音樂和美食

The One表示，今年特別邀請有共同理念的李哲藝總監，探討莊園音樂節的構思。初次走入The One南園的李哲藝，一眼便愛上這座山中園林，不只認真地用相機留下紀念，也拋出許多關於演出時的想法雙方多次實地踏查，決定在客棧區域的檜木音場完成這場浪漫的創舉，打造台灣獨一無二的莊園音樂會。

李哲藝認為，此一空間擁有一根根刨彎、榫接而成的檜木屋頂，以及整棟挑高的空間，讓這場域有著最自然的殘響，聲音在這空間變得立體而飽滿。

第一場音樂會以《在水一方》、《桂花巷》、《菊花台》等台灣電影中大家耳孰能詳的曲目，呼應園林山水之美。

第二場的演奏曲目則有來自義大利的經典民謠《O sole mio》，歌詞中「可愛的陽光，雨後重現輝煌，映照花上水珠，粒粒閃金光！」彷彿唱出南園的溫暖與活力。此外還有法國香頌代表曲《玫瑰人生La vieen rose》、俄羅斯《販子舞Korobushka》等。

參加莊園音樂節的訪客，於活動當日午後就可提早入園。The One人文管家為將遠道而來的訪客奉上The One Delight--義大利白酒調製的水果酒與新竹在地東方美人氣泡飲，以及廚藝團隊精心準備在地風味特色的筆柿餅等Finger food小點，舒緩大家舟車勞頓的疲憊。

小憩之後，在斜陽西照的傍晚，訪客將與導覽管家拾階輕踏園林，認識台灣建築教育家漢寶德設計的南園，以及日本大師隈研吾在台灣設計的「風檐」。賞園之後，訪客將可在台灣檜木樑柱下聆賞灣聲樂團的動人樂音，跟著搖擺美好生活的想望。