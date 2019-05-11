科技也有溫度 唐鳳：成功的科技是能回應社會需求

2019-05-11 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鐘聖雄 ╱即時報導



科技也有溫度嗎？行政院政務委員唐鳳在今天亞太社企高峰會中，以「有溫度的科技創新」為題主持座談，邀請來自阿根廷、印度與台灣在地的社會創新團隊分享科技協助社會公益的案例，證明科技未必冰冷，也能和人性一樣溫暖。唐鳳強調：「在協助達成願景時，科技不是只看進不進步，而是能不能串連地方，回應社會需求，這才決定技術成功與否。」

來自阿根廷的uSound團隊致力於協助聽障（損）朋友進行早期檢測、治療。該計畫起源自2014年時，團隊創始人的朋友發生聽損問題，卻無法負擔助聽器費用，他們遂興起將手機改造成助聽器的念頭，並著手開發App幫助更多人。uSound共同創辦人Ignacio Isoardi指出，5年來uSound App已協助超過3萬人次進行聽障早期檢測，並與政府部門合作蒐集資料，讓相關機構能根據統計資料，依不同年齡、性別、風險進行後續追蹤，以制訂更完善的聽障協助政策。

uSound並不以此自滿，他們還計畫在2020年推出智能耳機，結合手機後就能發揮和助聽器一樣好的功能，價錢卻只要1/30。Ignacio強調，60%的聽損是可預防的，他們的目標是為全球的聽損人口進行免費檢測，也提出更好的解決方案。Ignacio表示：「我們想藉科技把軟弱變成剛強，幫助人們達成以前做不到的事，把破壞性創新的控制權，轉移到使用者手上。」

精誠集團（AGP）營運長蔣居裕則重申Tech For Good（用科技做好事）精神，並以近年熱們的人工智慧（AI）為例，強調：「Tech For Good就是利用科技當工具，在行動過程中可以有一些科技來實現可能，這是機器的能力，也是大家說的人工智慧。有溫度的部分，是人類的智慧，一起利用這工具去走到SDGs（永續發展目標），所以AI不只是人工智慧，更是Action Intellegence（行動智慧）。」