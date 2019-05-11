牙齦出血是缺維生素還是牙周病 六大牙周問題一次解答

2019-05-11 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



根據衛福部心口司104年到105年成年與老年人口腔健康調查，18歲以上成年人高達84.8%有牙周病，等於每10個人中，至少有8人為牙周病所困擾，面對牙周病整理民眾常問6大問題，聯合報替民眾諮詢牙醫師公會全聯會理事長謝尚廷一一解開民眾疑惑。

Q1：刷牙時牙齦流血是缺乏維生素C嗎？

很多民眾誤以為刷牙時牙齦流血是缺乏維生素C，正常、健康的牙齦不會流血，而是呈現粉紅色，如果刷牙時發現有血絲，就代表牙齦發炎，因此牙周病第一個需注意的警訊為「是否有牙齦出血」。此外，牙齒對於冷、熱及酸性食物敏感，以及因為口腔細菌孳生而使得開口就口臭，也是罹患牙周病需注意的警訊。

Q2：漱口能去除牙周細菌嗎？

每個人的口腔中，充滿了400到500多種的細菌，種類都不太一樣，牙周細菌最喜歡窩在牙齒與牙齦的溝槽中，別以為漱口就能去除，牙周細菌有著如鉤爪般能力，只能透過刷子刷洗才能去除。

未有效清除牙周細菌，牙齒就會形成牙菌斑，細菌感染牙齦溝，初期症狀為「牙肉發炎」，沒有及時發現，牙肉急性期過了之後，發炎的區塊就會產生牙結石，有了結石的幫忙，牙周細菌更好附著在上，慢慢會往牙齦溝下方侵蝕，漸漸破壞齒槽骨，形成牙周病。

Q3：造成牙周病和蛀牙，是同一種細菌嗎？

由於導致蛀牙與牙周病分屬不同細菌，有些人沒有什麼蛀牙，卻可能有牙周病問題，等牙齒搖晃才注意，已經太慢了。

Q4：牙周病只有老年人容易罹患嗎？

如果沒有落實口腔清潔，牙周病是不分年齡的疾病，若放任不管，嚴重可能會有牙齒傾斜、搖晃、脫落等問題。

根據牙醫師公會全聯會統計，去年全國拔牙數目比前一年減少了近8萬顆，顯示推動牙齒保健有逐步成效。而國內80歲以上長者，平均每人保留16顆真牙，「目標是達到平均有20顆，才能保有基本咀嚼功能。」估計要達到此目標，至少要花20年的時間。

Q5：抽菸、嚼檳榔跟牙周病有關嗎？

日常保養牙齒，除了落實潔牙之外，最重要的就是避免菸及檳榔，其中，菸會讓血管供氧量變少，使得牙齦周邊的血流量降低，影響到牙周組織養分供給，而檳榔則因為殘渣遺留口腔不易清理，而提高蛀牙及牙齦炎機率，進而導致牙周病。

Q6：牙周病要找專科醫師嗎，還是一般牙醫師也能處理？