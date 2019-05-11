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牙周手術能在診所做嗎？ 健保：全台僅30家診所能做

2019-05-11 21:12聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

根據健保署統計，106年接受過牙周病治療的患者，多達279萬9000多人，其中高達8成以上，是在基層診所接受牙周病治療，其次依序為區域醫院、醫學中心、地區醫院。健保署分析，地區醫院位居最後一名，與國內地區醫院多發展特色醫療有關，使多數的地區醫院，並沒有設置牙科，也使申報數最低。

就醫年齡51歲到60歲最多

治療牙齒，多數民眾第一個想法就是到診所掛號，也使治療牙周病的患者，統統都在基層診所出現。若依就醫的縣市來看，治療牙周病的人口，以人口集中的六都為大宗，106年因牙周病就診的患者，人數最多的縣市在新北市，其次為高雄市、台北市、台中市、台南市、桃園市，其餘縣市僅有彰化縣的牙周病就醫人數破10萬人，其他皆落在3到5萬人左右。

因牙周病就醫的年齡，以51歲到60歲為最大宗，人數達64萬多人，件數也是唯一突破百萬申報件數的年齡層。台北醫學大學口腔學院副教授周幸華說，牙周病的病程與潔牙習慣有關以外，更與年齡增長、骨質是否流失有關，該年齡層也是女性更年期的時間，人數最多、件數也最多，並不意外。

牙周病手術 可以在診所做嗎？

依健保署規定，牙周骨膜翻開術只能在醫院進行，除非該地醫療資源不足，且診所有設備及能力執行。才會開放診所「跨表」執行。

健保署醫務管理組支付標準科長王玲玲解釋，主要是牙周手術需要設備與一般牙科設備不同，通常建議在醫院進行，診所若想申請進行牙周手術，須向健保署申請，經過審核確認設備等符合規格後，健保才給付。這種診所申請一般是醫院才能施行醫療項目的狀況，稱為「跨表」，健保署同意跨表後，診所施行相關醫療項目，才能獲得給付。

一般診所向健保署申請跨表後，健保署查核該診所設備、人力、當地資源等，若當地已有醫院可進行相關手術，可能不會核准，一般來說，被核准診所可能都在偏鄉或醫療資源較不足地區。根據健保106年統計，全國僅30家診所向健保署申報執行牙周病手術，換言之，全台多數診所應該無法進行牙周骨膜翻開術手術，更不應要求自費。

不過，臨床有時會出現模糊地帶，例如若患者一直在診所接受治療，信任診所醫師，當醫師提出轉診建議時，也許會主動詢問醫師是否可以在診所進行手術，甚至同意自費，也許就有醫師會在診所施術。王玲玲也指出，上述情況，應經醫師詳細說明手術相關程序及可能風險，並經病人同意，其簽署之自費同意書，應置於病歷備查。

診所申報前10大 台北市沒上榜

健保署統計106年全台牙周病申報案件數前10名診所，牙醫診所密度最高的台北市，卻一家都沒上榜。第一名的診所還是牙周病申報總件數偏低的嘉義市，為嘉義市的維欣牙醫診所。

牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷分析，前10名診所有4家位在高雄，人口密集的六都僅有2家診所進榜，這與牙醫師在各縣市的人數與治療患者比例、及牙醫診所朝向精品化經營有關。

20年前，牙醫師從業人約大約有7000到8000名左右，今年已達到1萬4000多到1萬5000多人，而全國診所的家數一直維持在6000家左右，每年增減不到10家。

牙醫診所 走向專科、精緻化

謝尚廷說，人數增加，診所、醫院數沒有變化的狀況下，使得診所規模愈做愈大、愈精緻，像是牙周病案件數申報第3名的高雄市聯盟牙醫，診所內的牙醫師多達30多名，院內有60張治療椅，走向專科化、細緻分科。

他也說，雙北1位牙醫師平均服務不到1000名患者。新北市執業牙醫師約有2800多名，人口數近400萬人，每位牙醫師可服務約1500人；台北市為牙科診所的一級戰區，執業牙醫師約有3200多人，北市人口約260多萬人，1位牙醫師平均服務800多名患者，高雄則是1位牙醫師平均能服務到1500名患者。

他分析，也是這樣的原因，分散了台北市診所的服務量，不過，若是以單一醫師個人來看數字，恐怕就能知道高下。他也提到，既然北市服務的人數低，為什麼牙醫師仍積極擠進台北市？謝尚廷說，主要是台北市民接受自費的意願高，且消費力高，像是齒列矯正、植牙、假牙、美白貼片等，常常皆以萬計價。

推動牙周病照顧 中山醫院居首

牙周病申報件數前10名的醫院，以台中市中山醫院位居第一，謝尚廷認為與教學醫院及學校積極推動牙周病照顧有關。目前牙周病治療，並非牙周病專科醫師才能做，牙醫師全聯會呼籲所有牙醫師都能參與，並一路追蹤患者狀況，降低牙周病復發，具有教學責任的醫院，應更加積極協助推動。

根據健保署的數據顯示，治療牙周病，並且要手術的案件數申報，106年有1萬1000多人申報，案件數為1萬8000多件，依照層級分類，醫學中心做最多，其次為區域醫院、地區醫院，再者為基層診所，做最多的醫院為林口長庚，其次為國泰醫院，診所則多在新竹、彰化等地。

健保署醫務管理組支付標準科科長王玲玲說，依照健保署的規定，與牙周病相關的手術有兩項，牙周骨膜翻開術（局部）、牙周骨膜翻開術（1／3顎），只能在醫院執行。但是在牙周病手術的申報上，也有診所申報，主要是那些診所是因應當地醫療資源不足，診所申請可以「跨表」執行手術。

牙周手術目前大多只能在醫院執行，106年向健保署申請跨表執行手術的診所僅有30家...
牙周手術目前大多只能在醫院執行，106年向健保署申請跨表執行手術的診所僅有30家，若遇到有牙科診所要求在診所執行手術，並要求自費，健保署則表示歡迎舉證檢舉。
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牙周病治療健保申報，診所的部分，牙科診所密度最高的台北市，卻未擠進前10名。
牙周病治療健保申報，診所的部分，牙科診所密度最高的台北市，卻未擠進前10名。
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牙周手術目前大多只能在醫院執行，106年向健保署申請跨表執行手術的診所僅有30家...
牙周手術目前大多只能在醫院執行，106年向健保署申請跨表執行手術的診所僅有30家，若遇到有牙科診所要求在診所執行手術，並要求自費，健保署則表示歡迎舉證檢舉。
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