牙周病治療分三階段 這些過程都可能要多花錢

2019-05-11 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



牙齒發炎出血，就醫被判定為「牙周病」，患者原以為只要花150元的掛號費就能解決，沒想到牙科醫師卻說「你的狀況可能要自費」，算一算，得花上萬才能解決牙周病？民眾疑惑，為什麼牙周病健保不給付？荷包還得透支萬把元。

一旦牙周病形成，牙齒周圍的組織將變得脆弱不堪一擊，台北醫學大學口腔學院副教授周幸華說，當齒槽骨、牙根等部位被破壞，就一定要治療，且愈嚴重的患者，需要自費的機率就會愈大，包含需要填補骨粉、再生膜、去敏感術等。

第一階段：超音波洗牙、齒齦下刮除術

第一階段治療，是透過超音波洗牙及齒齦下刮除術(含牙根整平術)，去除牙結石，並確認齒槽骨等是否有被破壞，若有就會進入到第二階段治療。

齒齦下刮除術：為了去除已經侵入至牙齦下的牙菌斑，醫師會使用牙周刮刀，放進牙齦溝內刮除牙根表面的牙菌斑及牙結石，此方法稱為「齒齦下刮除術」，同時並將牙根整平。在這階段醫師會教病患正確潔牙的方法。

【須自費的部分】進行齒齦下刮除術的同時，牙醫師會針對患者的狀況，採取輔助治療，就有機會使用到自費項目，如牙周抗生素凝膠，價格約在2000元上下。

第二階段：牙周骨膜翻開術

牙周骨膜翻開術，是將牙齦切開、翻開牙肉去除牙結石及發炎組織之後將牙肉縫合起來。若病患齒槽骨已經被細菌破壞，出現中至重度的骨缺損，就會建議病患接受牙周組織引導再生手術，該手術會填補骨粉於骨缺損處之後，覆蓋再生膜再將牙肉縫合。

【須自費的部分】若醫師翻開牙肉發現，已經侵蝕到骨頭，出現深度的骨缺損，就會依照病患的狀況，執行組織引導再生手術，該手術則是採自費，約1萬5000元上下。

第三階段：牙周維護性治療

醫師會要求患者定期回診，檢查病患牙周狀況及牙菌斑控制的程度並做牙周維護性治療。

健保署醫務管理組支付標準科長王玲玲指出，牙周病的治療，每位患者輕重不一，與牙周相關的醫令近20項，包含洗牙、齒齦下刮除術、牙周骨膜翻開術、牙齦切除術、牙周病支持性治療、齒齦炎及牙周疾病、齒齦及無齒性齒槽骨其他疾患、牙齒沉附著（增積）物、牙周病緊急處置、簡單或複雜性拔牙、簡單性口內切開排膿、唾液腺膿瘍、口腔蜂窩性組織炎及膿瘍等。上述牙周病治療項目，健保都有給付。