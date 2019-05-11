牙周病健保到底有沒有給付？ 只有這4項健保沒付

2019-05-11 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



根據衛福部心口司104年到105年成年與老年人口腔健康調查，18歲以上成年人高達84.8%有牙周病，等於每10個人中，至少有8人為牙周病所困擾，年紀愈大，受牙周病侵擾的比率愈高。牙周疾病如此普遍， 但民眾就醫常有疑惑，「看牙周病有健保給付嗎？」、「醫師建議我開刀，但要自費。」

千萬別再說健保署牙周病治療都沒給付，健保署表示，幾乎所有的牙周病治療健保統統包，但僅有針對4個項目，醫師可以向民眾收取自費。分別為：

1.牙周抗生素凝膠、牙周炎凝膠等新藥（約每顆1000元到1500元不等） 2.因美容目的而作的牙周整形手術（牙冠增長術：約8000到1萬5000元不等、齒槽骨墊高術：約1萬5000元到3萬元不等） 3.牙周組織引導再生手術（含有骨粉、再生膜）（約2萬到3萬元不等） 4.牙周去敏感治療（約每次500元到1000元不等）

不過，自費的額度各縣市衛生局核准的費用不一，民眾可先至各縣市的「醫療機構醫療費用標準」查詢。

牙周病照護計畫 已進行10年

牙周病是泛指在牙齒周圍支持組織，包括牙齦（俗稱牙肉）、齒槽骨、牙周韌帶間發生細菌感染的疾病，它會造成牙周組織受傷，進而發生牙齒動搖，嚴重時甚至造成牙齒脫落。

健保署長李伯璋指出，早在40到50年前，國人對於牙齒保健意識低落，甚至不曉得什麼是刷牙。但如今愈來愈多人知道牙周疾病對口腔健康的威脅，健保署自民國99年開始試辦「牙周病統合照護計畫」，歷經10年，今年正式納入支付標準。

由於過去是試辦計畫，「牙周病統合照護計畫」每年編列預算且逐年增加，106年13.93億元、107年21.52億元，到今年總額編列預算28.08億元。李伯璋表示，治療牙周病預算增加，希望能提升國內牙醫師照顧牙周病患者意願，進一步有助民眾口腔健康，延緩未來老年掉牙的時間。

「一旦罹患牙周病，就是一場長期抗戰。」台北市牙醫師公會理事、開業牙醫師陳彥廷說，「牙周病統合照護計畫」為了增加對牙周病的照顧，提升牙醫師對於牙周病的教育，要加入該計畫必須要先接受牙周統合計畫的相關訓練。

陳彥廷表示，牙周照顧分三階段，粗略解釋就是第一階段為洗牙、第二階段為治療，從刮除術到翻開術等、第三階段則是由醫師教會民眾刷牙，並要求定期回診，避免牙周病復發。

牙周病三階段治療，除了牙周骨膜翻開術，其他治療都能在基層診所執行；除了4項自費項目以外，所有牙周病治療都有健保給付。但國人對於牙周病認知有限，畢竟牙周病的疼痛不像蛀牙，馬上就能感覺到疼痛，等到牙齒敏感，才發現已經動搖骨本。

李伯璋認為，預防牙周病，刷牙仍是一大重點。現在的孩子幾乎都知道什麼是「貝氏刷牙法」，牙刷、牙間刷、牙線棒的使用也愈來愈普及，即使知道要刷牙，牙周病的罹患率仍高。根據研究分析，國人口腔保健不夠確實，早晚各刷一次是不夠的，只要吃過東西，都應該要刷牙，降低食物殘渣或是細菌停留在齒縫的時間。

他說，自己隨身都會攜帶牙間刷，只要吃完東西，一定會先使用牙間刷清除牙縫內的食物，並使用小牙刷，清除在牙齦邊蓄積的細菌，避免牙結石的產生，有很多牙醫師朋友都會告訴他，嘴中有牙結石，久而久之就會出現口臭，牙結石也可能造成牙齦出血，並發生牙周病的症狀。