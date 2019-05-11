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未來一周上看35度 這幾日恐變天

未來一周天氣暖如夏 高溫上看35度

2019-05-11 20:35聯合報 記者陳智華╱即時報導

天氣放晴，不少人帶媽媽吃大餐、逛街購物或到郊外踏青慶祝母親節。氣象局今天指出，未來一周天氣暖如夏，高溫上看35度。

氣象局指出，１２日母親節風場轉為偏東風，天氣穩定，各地大多為多雲到晴天氣，僅迎風面的東半部有零星陣雨，午後在各山區及近山區平地則有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，西半部及台東高溫約３０到３２度，宜花有２８、２９度，中午前後有熱的感覺，清晨及夜裡各地低溫則在２２至２５度，比較舒適。

至於未來一周天氣，氣象局在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼文指出，下周一（１３日）偏南風影響，白天暖熱，高溫約３０至３３度，各地大多多雲到晴，僅花東有局部短暫陣雨，午後雷陣雨主要發生在山區，部分平地也有機會受到影響。

下周二（１４日）有一道鋒面掠過台灣北部海面，但白天大致相對暖熱，高溫３０至３２度；降雨方面，東半部有局部短暫陣雨，其他為多雲到晴，午後易有局部短暫雷陣雨，主要發生在山區及近山的平地。

下周三至下周六（１５日至１８日）風向轉為西南風，各地高溫約２９至３３度，其中盆地、高屏內陸及花東縱谷有機會上看３５度。受到暖濕西南風影響，南部及花東有局部短暫陣雨，下周四之後雨區更擴展至中部，且鋒面較為接近，天氣不穩定，北台灣上午多雲到晴的天氣，但午後仍須留意局部短暫雷陣雨。

未來一周天氣暖如夏，高溫上看35度。報系資料照
未來一周天氣暖如夏，高溫上看35度。報系資料照
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高溫氣象局
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