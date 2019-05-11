最安全也是最危險的地方 3成兒童出意外是家中發生

2019-05-11 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市社會局與靖娟基金會今日舉辦「兒童安全，從良好照顧開始」108年台北市兒童安全日宣導活動。圖／北市社會局提供 分享 facebook 家長常認為家是最安全的地方，北市調查卻發現有33%兒童意外發生於家中。社會局和靖娟基金會透過網路發放「台北市兒童照顧認知與行為調查」，結果顯示，在居家安全方面，高達77.4%的民眾認為在照顧孩子時，沒有察覺家中有不安全的地方，是最容易讓孩子置身於風險的原因。

靖娟基金會指出，這份問卷為4月三周期間，透過網路為主、紙本為主的問卷調查，回填數877份，均屬有效問卷。北市社會局今日發布新聞稿指出，依據這份調查，有67.5%民眾認為忘記妥善收納有風險的物品，如藥物或是尖銳易刺/割傷孩童的物品，也是很常發生的狀況；另外在遊戲安全的部分，有51.5%的民眾發現孩子會穿著有繩子的衣物到遊戲場玩，且有72.9%的民眾沒有認知到遊戲場環境隱藏的危險因子，亦是讓孩子置身於風險的原因。

靖娟基金會執行長林月琴表示，有33%兒童事故都發生在居家環境中，以事故類型分析，「照顧疏忽」是僅次於交通事故造成孩子死傷的最大事故原因，家長常認為家是最安全的地方，容易忽略嬰幼兒在家中的照顧。

另外，調查也顯示，填答者普遍認為戶外環境比家中環境不安全，但卻有38%的民眾曾發現，有國中小的哥哥姊姊陪同幼兒（6歲以下）去公園玩，且有16.1%的民眾也發現家長陪同幼兒到遊戲場玩時，並沒有將注意力放在幼兒身上，或是讓幼兒跑到視線範圍外的地方玩耍，因此希望家長可多瞭解孩子並察覺所在環境的風險，並藉由新聞時事和孩子討論應對及保護方式。

北市社會局與靖娟基金會今日舉辦「兒童安全，從良好照顧開始」108年台北市兒童安全日宣導活動。台北市社會局長陳雪慧表示，許多事故傷害都是在家庭內造成的，而家是孩童每日待最多時間的空間，以為居家環境很安全，忽略居家環境的安全風險。