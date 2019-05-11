蝶豆花驚傳食安疑雲 食藥署：染色飲用不違法

2019-05-11 17:28 中央社 台北11日電



蝶豆花顏色鮮艷，被拿來作為天然染料。記者林敬家／攝影 分享 facebook 飲料界新寵蝶豆花爆發食安疑慮。毒物專家表示，蝶豆花在美國列為有毒植物，但也有說法稱其萃取物具抗發炎效果。食藥署強調，蝶豆花僅能用於增添茶飲色澤，若販售茶包則違法。

蝶豆花是近年飲料界新寵，只要加一點點就能讓飲品變色，但台北市衛生局長黃世傑昨天在市議會接受質詢時卻表示，蝶豆花不可以吃，引發各界討論。

衛生福利部食品藥物管理署食品組科長廖家鼎今天受訪時表示，由於蝶豆花的花瓣含有大量花青素，只要加一點點就能讓飲料呈現藍紫色，因此愈來愈多餐飲業者用於增添茶飲色澤或是少量加在糕餅當中。此外，蝶豆花在東南亞國家的食用歷史很長，也沒有出現特殊疾病的報告。

針對外界質疑，蝶豆花用於食品到底有無違法問題，廖家鼎表示，若是用於染色，不是直接把花瓣吃下肚，並沒有違法問題；不過，若要做成茶包等食品原料就得經過「非傳統性食品評估」，透過國外食用的歷史經驗、科學文獻上的安全性資料等評估安全性。

廖家鼎說，過去蝶豆花大多是由國外進口，但近年愈來愈多農民也種起蝶豆花，因此農委會4月就曾表達想申請蝶豆花的非傳統性食品評估，預計5月份開會討論。

他也提醒，在蝶豆花尚未成為合法食品原料之前，販售蝶豆花茶包等含有實體花朵的產品都有觸犯「食品安全衛生管理法」疑慮，可開罰新台幣6萬至2億元。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海受訪表示，蝶豆花是否有害，目前有2派說法，早在1978年就有蘇丹學者在論文中將蝶豆花歸類為有毒植物，強調其根部和種子有毒，但並沒有說是哪種化合物、吃多少會中毒，而美國食品藥物管理局（FDA）也將蝶豆花列在有毒植物資料庫。

不過，2016年澳洲官方針對一款含蝶豆花萃取物成分殺蟲劑進行評估，認為蝶豆花萃取物毒性極低也不會致癌，但沒有對於蝶豆花訂定「每日容許攝取量」（ADI）；近年也有說法指出，蝶豆花萃取物具有抗發炎、抗氧化等好處。

顏宗海強調，從醫學文獻來看，蝶豆花是否有毒性證據並不完整，但坊間早已用於飲料店、泡茶等，呼籲衛生主管機關應針對蝶豆花萃取物進行風險評估，確保民眾安全。

台北馬偕醫院營養師趙強說，蝶豆花飲品近年正夯，很多民眾都有喝過，甚至有人在自家種起蝶豆花，但裡面到底含有什麼成分、攝取過多會不會出現問題，至今沒人知道。

趙強指出，20多年前台灣也一度流行吃一種名為「守宮木」的菜，號稱是東南亞人經常吃的菜，具有減肥效果，結果傳入台灣後竟有人吃出肺纖維化；他強調，同樣的東西在不同國家，可能有不同吃法或處理方式，呼籲民眾還是要提高警覺。