酪農業7月開放400名移工 業者：至少申請一半

2019-05-11 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲今天在台南宣布開放外國人從事乳牛飼育，也就是引進農業移工，針對缺工最嚴重的酪農業先開放400人試辦，預計最快7月實施。業者表示，酪農業缺乏勞動力，目前推動本國勞工優先，外國移工並非長久之計，但至少開啟一扇窗暫解燃眉之急，預估400人名額至少申請一半以上，約200人至300人。

農委會表示，本次開放以自然人登記、持有合法牧場登記證或畜禽飼養登記證、飼養頭數80頭以上、場內投保勞保及農保人數總和4人以上者，最多得聘僱1名外國人。

中華民國酪農協會秘書長吳進隆說，目前登記在業的酪農務戶約有500多戶，半數有缺工問題，不過因為移工個性、文化及工作效率畢竟與台灣人不同，需要一段溝通磨合期，有些酪農戶會選擇觀望，不敢貿然申請。初步預估，整體酪農業約會申請200名至300名農業移工，不太可能超過400人的名額上限，因為1個牧場只能申請1人，且部分家戶有多餘人力，或是提高機械化作業，不一定需要移工。

吳進隆表示，農業移工對酪農業仍有必要性，雖然現在推動本國勞動力為主，因為語言、生活習慣各方面都比較相近，不過「政府開這扇門總是好事」，酪農業缺乏基礎勞動力，十分辛苦，農業移工可以暫緩缺工狀況，且既然以工作為名來台，在工作穩定度上應該會比本國勞工好。

農委會今年4月30日公告「行政院農業委員會審查乳牛飼育工作申請引進外籍移工資格認定作業要點」後，酪農協會已在屏東、高雄及台南陸續辦個三場講座會，之後會繼續往更北部與酪農業討論農業移工政策。吳進隆說，三場座談會下來，蒐集不少基層酪農對申請農業移工的疑問，待日後座談會全數辦理完畢後，會將所有問題統整給農委會研究參考。