親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

總統大選也有戀愛fu 網推「最正助選員」是她！

3名乳癌患者1人是年輕女性 專家破解乳癌篩檢迷思

2019-05-11 15:18聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

乳癌來勢洶洶，相較20年前乳癌新發人數不僅攀升3.6倍，乳癌時鐘更從每將近8小時才有3人罹患，快轉至每2小時就有3人罹患乳癌，甚至每3名乳癌患者就有1人是年僅30至49歲年輕女性，是青年女性罹癌最大宗。專家呼籲，「乳房X光攝影檢查」經證實是目前最有效篩檢工具，婦女定期接受乳房X光攝影檢查，可降低2至3成的乳癌死亡率。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘表示，45至49歲是乳癌發生人數最多的年齡層，針對乳癌年輕化的威脅，越來越多台灣女性停經前罹患乳癌，且年輕化趨勢加速，這可能與越來越晚生育、環境荷爾蒙暴露等因素有關。然而，愈年輕的女性篩檢意願愈低，從國健署的篩檢成果檢視，45至49歲篩檢涵蓋率是最低的，僅35.92%。

很多女性除害羞、害怕做篩檢之外，賴基銘說，事實上還存在著一些乳癌篩檢迷思。有些女性會誤以為平時都有在家自我檢查就不用擔心，但其實自我觸診檢查是無法找到早期的病灶，更無助於降低癌症死亡率。或以為沒有家族史不需要擔心，但有乳癌家族史的乳癌病患僅佔所有乳癌病患的10-20%，換言之，大部分的乳癌病患是沒有乳癌家族史的。

「乳房X光攝影檢查」經證實是目前最有效篩檢工具，可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的0期乳癌，在擴散之前就能夠有效遏止，婦女定期接受乳房X光攝影檢查，可降低2至3成的乳癌死亡率。賴基銘提醒，千萬別將胸部X光和乳房X光攝影檢查混為一談，胸部X光不是用來檢測乳房，僅能檢查到的是肺臟、肋骨鎖骨等處，而不是最表層的乳房。

賴基銘呼籲，隨著科技進步，目前乳房X光攝影檢查已經比較不痛，「為了健康，痛還是要稍微忍」因為壓平均一點才能找到鈣化點，也就是原位癌，若及早發現病灶，第一期乳癌的五年存活率高達 95%。另外，年輕女性的乳房乳腺較緻密，因此常需要乳房超音波的輔助，藉由高頻率探頭發射的超音波檢查雙側乳房和腋下，進一步評估乳房中是否藏有腫塊。

高危險族群，如常食用高油高熱量、肥胖、晚生育等及有家族史30歲到40歲的女性，建議可以提前自費接受乳房X光攝影檢查；40歲到44歲的女性，若有乳癌家族史 (二等親內，指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌)，可開始加上國健署補助每兩年一次乳房攝影檢查，45歲以上女性，則每兩年一次乳房攝影檢查。

乳癌時鐘快轉至每2小時就有3人罹患乳癌，甚至每3名乳癌患者就有1人是年僅30至4...
乳癌時鐘快轉至每2小時就有3人罹患乳癌，甚至每3名乳癌患者就有1人是年僅30至49歲年輕女性。圖／ingimage
分享

乳癌攝影癌症
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

微風南山開幕後3度停電 台電：館方自有設備故障

2019-05-11 15:32

乳癌也南北差異 雙北發生率奪冠、台南屏東死亡率最高

2019-05-11 14:59

酪農業7月開放400名移工 業者：至少申請一半

2019-05-11 15:48

影／肺剩一半、吞口水要1分鐘 慢飛天使爵士鼓獲滿堂采

2019-05-11 15:17

大口吃蔬食 養生最上道

2019-05-11 13:44

爆音少女台灣篇　日漫畫家來台機車環島取材

2019-05-11 13:43

藥害救濟未含醫材求償無門 醫改會籲擴大把關

2019-05-11 13:33

免費泡湯還享芬多精！5/20到太平山「鳩之澤溫泉」　打卡就免費

2019-05-11 13:27

陳吉仲宣布「農業外勞」7月上工

2019-05-11 13:24

來一趟減法旅行！住這裡小而美

2019-05-11 12:57

職棒球星當形象大使 圖書館推閱讀全壘打活動

2019-05-11 12:53

影／全職媽媽勇敢創業 藝人造型師重新找到職場定位

2019-05-11 12:34

郵輪列車行程開賣 深入體驗鐵道的特色之旅

2019-05-11 12:05

研議拋棄式醫材消毒再利用 衛福部下周二開會

2019-05-11 11:11

影／全職媽媽開咖啡廳 工作家庭不一定要二選一

2019-05-11 10:17

國家公園內離譜開路 公路總局要生態復育

2019-05-11 10:02

使用醫材出現不良反應 竟不包含在藥害救濟範圍

2019-05-11 09:58

高市發生校園類流感群聚 衛生局調查是否隱匿疫情

2019-05-11 09:44

全職媽媽想重返職場 逾六成擔心無法兼顧家庭

2019-05-11 09:11

夏天來了 下周高溫上看35度

2019-05-11 08:50

越來越熱！ 吳德榮：下周最高溫將飆逾35度

2019-05-11 07:29

台灣首家攝影圖書館開幕 「台灣寫真帖」百年後現身

2019-05-11 07:21

今汙染物累積 中部以南空品全拉「橘色警報」

2019-05-11 01:53

冷眼集／紗布、縫線也重消 省了誰的荷包？

2019-05-11 00:41

失能疾病第1名 偏頭痛6症狀應速就醫

2019-05-11 00:29

單次醫療耗材開後門 醫、法各有意見

2019-05-11 00:28

健康你我他／雨季曬衣服 多虧除濕機

2019-05-11 00:26

免費居家睡眠檢測 仍需醫師評估

2019-05-11 00:24

延宕限塑、回收機制差 監院糾正環署

2019-05-11 00:22

再爆手術室不能說的祕密 紗布、縫線消毒重複使用

2019-05-11 00:22

科普好健康／換人工膝關節 未必要切腳筋

2019-05-11 00:22

母親節暖洋洋 一天比一天熱

2019-05-11 00:06

托嬰中心抽查 衛生不合格最嚴重

2019-05-11 00:05

我們的連鎖托嬰 用腳安撫...6家出包挨罰

2019-05-10 23:52

蝶豆花缺食用安全性評估 北市衛生局：不可以吃

2019-05-10 23:15

蝶豆花飲料驚傳有安全疑慮 北市「裝惦惦」挨批

2019-05-10 20:30

他逛家樂福驚見母親節蛋糕「痛哭流涕」 網笑：媽媽感動到脫妝

2019-05-10 20:00

胎位不正免剖腹 艾灸竟讓寶寶在媽咪肚裡神奇歸位！

2019-05-10 17:05

防非洲豬瘟！1563陸客搭郵輪入境澎湖 0人違規

2019-05-10 17:02
看更多

熱門文章

蝶豆花飲料驚傳有安全疑慮 北市「裝惦惦」挨批

2019-05-10 20:30

回應哈佛假學歷！范瑋琪：希望大家不要這樣judge我

2019-05-10 19:29

冷眼集／紗布、縫線也重消 省了誰的荷包？

2019-05-11 00:41

再爆手術室不能說的祕密 紗布、縫線消毒重複使用

2019-05-11 00:22

每天吃一顆「蛋」竟然能護眼 醫師教女性如何保護眼睛

2019-05-10 16:06

蝶豆花缺食用安全性評估 北市衛生局：不可以吃

2019-05-10 23:15

越來越熱！ 吳德榮：下周最高溫將飆逾35度

2019-05-11 07:29

微風之夜／修杰楷卡刷不過送禮出包、范范要黑人看著辦！

2019-05-10 22:04

「90年代戲劇女神」蕭薔微風之夜初登場 壓陣紅毯人氣爆場

2019-05-10 20:36

每天送50顆蛋撻！全台最大「檀島咖啡」進駐大直 首次開賣「港式桌菜」

2019-05-10 18:39

阿里山春茶採收製茶師缺工 月薪逾10萬搶人

2019-05-11 08:58

陳吉仲宣布「農業外勞」7月上工

2019-05-11 13:24

蚵仔粥、炸旗魚、炸魷魚統統20元 市場美食小攤任你配

2019-05-11 08:20

每日星座運勢／處女多些自然的微笑 戀愛指數提升

2019-05-11 00:00

國家公園內離譜開路 公路總局要生態復育

2019-05-11 10:02

影／可憐棕熊被人追趕扔石 失足滾下河谷溺死

2019-05-11 13:01

我們的連鎖托嬰 用腳安撫...6家出包挨罰

2019-05-10 23:52

影／玩桃園 行李由桃機免費直送指定飯店

2019-05-10 16:15

【章魚法官來說法】張瑜鳳／公平的太陽

2019-05-11 06:00

今鋒面遠離各地晴朗 明母親節天氣更溫暖

2019-05-11 01:54

不再是做功德 衛福部調查：照服員薪資破38K

2019-05-10 16:48

台灣首家攝影圖書館開幕 「台灣寫真帖」百年後現身

2019-05-11 07:21

一次看「6萬株玫瑰」隨風搖曳！韓國蔚山大公園玫瑰節5月22日登場

2019-05-10 23:27

3名乳癌患者1人是年輕女性 專家破解乳癌篩檢迷思

2019-05-11 15:18

胎位不正免剖腹 艾灸竟讓寶寶在媽咪肚裡神奇歸位！

2019-05-10 17:05

夏天來了 下周高溫上看35度

2019-05-11 08:50

用路人注意！台61線苗栗段 13日起兩工程實施交管、封閉

2019-05-11 12:17

高市發生校園類流感群聚 衛生局調查是否隱匿疫情

2019-05-11 09:44

全職媽媽想重返職場 逾六成擔心無法兼顧家庭

2019-05-11 09:11

防非洲豬瘟！1563陸客搭郵輪入境澎湖 0人違規

2019-05-10 17:02

免費泡湯還享芬多精！5/20到太平山「鳩之澤溫泉」　打卡就免費

2019-05-11 13:27

微風南山開幕後3度停電 台電：館方自有設備故障

2019-05-11 15:32

視覺、味覺、嗅覺都享受！FLORAÏKU香氛、君悅酒店跨界聯名甜鹹舒芙蕾午茶

2019-05-10 18:15

失能疾病第1名 偏頭痛6症狀應速就醫

2019-05-11 00:29

乳癌也南北差異 雙北發生率奪冠、台南屏東死亡率最高

2019-05-11 14:59

研議拋棄式醫材消毒再利用 衛福部下周二開會

2019-05-11 11:11

到百貨曬月光 夢幻版「登入月球」快到這裡拍一波美照

2019-05-10 17:40

台86線東西向快速公路夜間將封閉施工 留意改道省時間

2019-05-11 11:00

單次醫療耗材開後門 醫、法各有意見

2019-05-11 00:28

使用醫材出現不良反應 竟不包含在藥害救濟範圍

2019-05-11 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top