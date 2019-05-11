3名乳癌患者1人是年輕女性 專家破解乳癌篩檢迷思

2019-05-11 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



乳癌來勢洶洶，相較20年前乳癌新發人數不僅攀升3.6倍，乳癌時鐘更從每將近8小時才有3人罹患，快轉至每2小時就有3人罹患乳癌，甚至每3名乳癌患者就有1人是年僅30至49歲年輕女性，是青年女性罹癌最大宗。專家呼籲，「乳房X光攝影檢查」經證實是目前最有效篩檢工具，婦女定期接受乳房X光攝影檢查，可降低2至3成的乳癌死亡率。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘表示，45至49歲是乳癌發生人數最多的年齡層，針對乳癌年輕化的威脅，越來越多台灣女性停經前罹患乳癌，且年輕化趨勢加速，這可能與越來越晚生育、環境荷爾蒙暴露等因素有關。然而，愈年輕的女性篩檢意願愈低，從國健署的篩檢成果檢視，45至49歲篩檢涵蓋率是最低的，僅35.92%。

很多女性除害羞、害怕做篩檢之外，賴基銘說，事實上還存在著一些乳癌篩檢迷思。有些女性會誤以為平時都有在家自我檢查就不用擔心，但其實自我觸診檢查是無法找到早期的病灶，更無助於降低癌症死亡率。或以為沒有家族史不需要擔心，但有乳癌家族史的乳癌病患僅佔所有乳癌病患的10-20%，換言之，大部分的乳癌病患是沒有乳癌家族史的。

「乳房X光攝影檢查」經證實是目前最有效篩檢工具，可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的0期乳癌，在擴散之前就能夠有效遏止，婦女定期接受乳房X光攝影檢查，可降低2至3成的乳癌死亡率。賴基銘提醒，千萬別將胸部X光和乳房X光攝影檢查混為一談，胸部X光不是用來檢測乳房，僅能檢查到的是肺臟、肋骨鎖骨等處，而不是最表層的乳房。

賴基銘呼籲，隨著科技進步，目前乳房X光攝影檢查已經比較不痛，「為了健康，痛還是要稍微忍」因為壓平均一點才能找到鈣化點，也就是原位癌，若及早發現病灶，第一期乳癌的五年存活率高達 95%。另外，年輕女性的乳房乳腺較緻密，因此常需要乳房超音波的輔助，藉由高頻率探頭發射的超音波檢查雙側乳房和腋下，進一步評估乳房中是否藏有腫塊。