影／肺剩一半、吞口水要1分鐘 慢飛天使爵士鼓獲滿堂采

2019-05-11 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



就讀國中一年級的李聖益「益益」，隨著音樂抓穩鼓棒自信地擊奏爵士鼓，現場觀眾驚呼：「早療畢業的孩子，怎麼這麼厲害！」，神秘嘉賓是益益的偶像「百萬人氣」藝人羅小白，羅小白在休息室偷偷看著他的演出後突現身，送上專屬特製簽名鼓棒，益益興奮地說「好開心」。發展遲緩的益益，小時常常會休克，吞一口水要1分鐘，如今變身小小天才鼓手，表演獲得大家滿滿的掌聲。

從小照顧益益的阿嬤說，益益出生後就在加護病房住了1年多才回家，回來後還得插管，她負責照顧晚上，阿公看白天，但她都徹夜都無法睡覺，因為他常常會休克，每次都嚇得半死，都要緊急拍背處理，常一夜驚恐到天亮。他連吞一口水都很困難，喝一口水要1分鐘才能嚥下，讓她看了很不忍心，好擔心，問他要不要喝第二口水，益益說「不要了」。

「一開始很想放棄，看他活得好辛苦，於心不忍，只能用心照顧，現在他愛上打鼓，很活潑樂觀，我真的好高興，感謝當時伊甸幫忙，否則也不知如何帶」益益的阿嬤眼眶泛淚。她說，益益最愛看羅小白打鼓的影片，總是一播再播學她打鼓，她是他的偶像。

益益的父親李聰德從事廣告招牌製作，他說，益益出生時產道停滯過久造成腦缺氧造成發展遲緩，小時候呼吸很困難，常會休克，因為他的肺只剩一半，他還有兩個兒子照顧，因此由住基隆的媽媽照顧益益，一路拉拔長大，他還曾參加打鼓比賽獲得第二名。

益益從伊甸早療畢業後，現在已經國中一年級，在加護病房。小小的身軀經歷兩次心臟手術，伊甸社工不斷家訪探視，讓家長了解早期療育重要性，鼓勵益益到中心上課。

益益阿嬤回想當時，益益身材比同齡孩子更瘦小，任何要出力的動作，例如寫字、拿東西對他來講都非常困難。不過，在伊甸教保老師耐心教導下，益益學會寫自己的名字，各項發展也逐漸穩定進步。

益益的身體狀況不佳，受到種種限制，他的雙手先天沒有力氣，更別說是拿著鼓棒打鼓。自早療畢業後進入國小，在一次的戶外活動，阿嬤偶然發現益益對「鼓」情有獨鍾，非常有音樂天賦。於是，家人鼓勵益益學習打爵士鼓，藉由打鼓也能順道訓練他的四肢肌力與應用，避免手部功能退化萎縮，而他樂觀的學習態度克服了一切障礙。

「鼓棒掉了再撿起來就好，我很愛打鼓，會讓我放鬆」益益樂觀地說，現在的益益，是有練過的專業小小鼓手。他說，未來想跟偶像羅小白一樣，表演給更多人看。