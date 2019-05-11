乳癌也南北差異 雙北發生率奪冠、台南屏東死亡率最高

2019-05-11 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



乳癌是國內女性癌症發生率第一，據國健署統計，每天約31名婦女會被診斷罹患乳癌、6名婦女因乳癌失去寶貴性命，事實上乳癌在各縣市也有南北差異性，雙北地區發生率最高，平均每天5至6人成為新確診個案，相較同是六都的台南市每天新增2人，雙北發生率高的驚人，但台南市與屏東縣卻奪下死亡率最高縣市名號。

台灣癌症基金會今上午舉行「粉紅健走」，已經邁入第9年的健走活動，今年破紀錄聚集4500人，現場為幫助媽媽們遠離乳癌威脅，台北市副市長鄧家基帶領10位男護士組成護士銅人陣，現場傳授最新的少林絕學「防癌護乳功法」，同時也發表全台各縣市乳癌發生率及死亡率差異，發現北部縣市罹癌風險高、南部縣市死亡率偏高。

據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，台灣每年約有1萬多名婦女被新診斷為乳癌，超過2000名婦女因此死亡。全國女性乳癌標準化發生率為每十萬人口69人，但雙北發生率是全國22縣市中最高，台北市及新北市分別為每十萬人口87及80人；全國女性乳癌標準化死亡率為每十萬人口12人，以屏東縣死亡率每十萬人口15人死亡奪冠，其次為台南14人。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘分析，造成雙北地區女性乳癌發生率偏高原因，除北部民眾飲食習慣主要偏西式、吃得比較好，雙北婦女乳癌篩檢率僅36%、37％，相較其他縣市4成篩檢遜色。雖雙北乳癌發生率高，但因北部醫學中心林立，就醫方便，南部醫療資源分布較不平均，部分癌友每次化療都要長途跋涉，就可能導致南部死亡率偏高。

賴基銘表示，隨著醫學進步，乳癌死亡率逐年下降，但20年來乳癌新發人數卻狂增三倍，發生率仍一枝獨秀，直呼「見笑」，全國適齡女性乳癌篩檢需達6成以上，發生率才能有效下降，目前鄰近國家如新加坡、日本、韓國篩檢早已超過五成，反觀台灣篩檢僅4成， 雙北地區及高雄市甚至更少，希望民眾配合乳癌篩檢，別讓費政府提供免費篩檢的美意。