夜宿古蹟省議員會館！2人房含早餐2000有找

2019-05-11 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市定古蹟、台灣省議會紀念園區省議員會館隨著台灣省政府精省後，成了閒置空間，立法院長蘇嘉全為了活化會館，結合當地霧峰人文、歷史特色，改名為議蘆會館，並委由霧峰區農會經營，今天開幕剪綵，正式與國人見面，曾任省議員的大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天也「回娘家」慶賀。

議蘆會館今天舉辦開幕剪綵，由蘇嘉全主持，包括立法院副院長蔡其昌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市副議長顏莉敏、議員李天生、張滄沂、蘇柏興和林德宇等人出席。

台灣省政府在87年精省，裁撤省議會，另成立台灣省諮議會，原省議會園區改為立法院中南部辦公室，去年7月，行政院宣布省及機關預算歸零與去任務化，行政組織員額移交立法院，台灣省諮議會走入歷史，原址命名為台灣省議會紀念園區，由立法院管理。

蘇嘉全說，過去省議會是台灣政治、經濟發展最重要的一個基地，但是隨著民主化，國民大會廢掉，變成單一國會立法院，政治中心也轉到台北立法院，省議會也閒置下來。10多年下來，部份省議員房間破舊，有些還漏水，改制後的省諮議會沒有錢整修內部，一直荒廢，非常可惜。

蘇嘉全指出，他一上任之後，委由蔡其昌組成推動小組，活化空間，希望能為霧峰地區帶來更多商機。他笑稱，以前是全省各地省議員開會期間休息、住宿的會館，如今變身為旅館，現在住1晚含早餐只要1千多元，非常便宜，而且非常乾淨，所有的設施都有。