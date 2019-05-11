親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

幫記者綁鞋帶掀討論 郭台銘：我也是保護自己

陳吉仲宣布「農業外勞」7月上工

陳吉仲宣布「農業外勞」7月上工

2019-05-11 13:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

農委會主委陳吉仲今天在台南市柳營酪農區宣布，開放外國人從事乳牛飼育及外展農務服務，「農業外勞」正式啟動，分兩大部分，針對缺工最嚴重的酪農業先開放400人規模試辦，另有「外展農務服務」，由農會實施外勞派遣外展服務，農會聘僱外勞，季節性補充人力到各農場，也開放400人，預計最快7月可以實施。

陳吉仲表示，外展農務服務能否成功是要靠農會的協助，要當雇主，負責吃住調度，但也要拜託總幹事，心中那把尺如何調度，希望優先用國內的農業師傅，技術團，專業團及季節工、工讀生，不足部分再來用「外展人力」，否則絕對會違反補充性原則。

陳吉仲說，預定今年7月國外勞動力就會進來，酪農很辛苦才開放400人，且是單一雇工比較單純，有農會反映400人不夠，但目前調查酪農戶需求只有150人，但試辦後若不足再來檢討，另外展農務400人，則請農民團體來調配，由農會來擔任僱主，包括住宿和交通，示範1年後再檢討修正，外展服務勞動力。

陳吉仲說，缺工問題雖是工人愈多愈好，但若能降低需求也是解決辦法，就是要自動化機械化，水稻化自動化機械化比例是95%，沒聽說缺工，蔬果只有3成，若無法走自動化機械化，缺工就無法解決，農具補助只是開始，農委會在機械化部份補助一半，可讓人力需求大幅減少，才能進步，未來採茶機也要全機械化，全部機械化才能讓競爭力，及解決缺工老化問題，否則10年後將出現如今日本的困境。

陳吉仲也提醒，如果都利用外勞補充，農家所得會減少，農業不進步可能會因外勞引進，薪資不會上漲，因此農委會政策會優先鼓勵調度國內勞動人力，誘因和獎勵會高於雇用外勞。

台南市長黃偉哲說，青年人要去打工，要去澳洲、紐西蘭打工，因為說那邊看起來薪水比較好，但是經過一段時間傳回來消息我們都知道，去那邊打工沒有保障，變成打黑工，也沒有保險，被老闆綁住或受到職業傷害也沒有保險及照顧，往往受到受到很多委屈回來，呼籲年輕人要打工來農委會以及市府提供的打工機會，比較有保障，薪水也會提高。不管是農委會要推的外展人力，或是本地農閒人力、青年人力，市府勞工局或農業局都一定全力跟農委會配合，

農委會主委陳吉仲（左）今天在台南市柳營酪農區宣布「農業外勞」正式啟動，並聽取酪農...
農委會主委陳吉仲（左）今天在台南市柳營酪農區宣布「農業外勞」正式啟動，並聽取酪農戶意見。記者吳淑玲／攝影
分享
農委會主委陳吉仲今天在台南市柳營酪農區宣布「農業外勞」正式啟動。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲今天在台南市柳營酪農區宣布「農業外勞」正式啟動。記者吳淑玲／攝影
分享
農委會主委陳吉仲今天在台南市柳營酪農區宣布「農業外勞」正式啟動。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲今天在台南市柳營酪農區宣布「農業外勞」正式啟動。記者吳淑玲／攝影
分享

農委會打工打工度假
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

使用醫材出現不良反應 竟不包含在藥害救濟範圍

2019-05-11 09:58

國家公園內離譜開路 公路總局要生態復育

2019-05-11 10:02

全職媽媽想重返職場 逾六成擔心無法兼顧家庭

2019-05-11 09:11

爆音少女台灣篇　日漫畫家來台機車環島取材

2019-05-11 13:43

藥害救濟未含醫材求償無門 醫改會籲擴大把關

2019-05-11 13:33

免費泡湯還享芬多精！5/20到太平山「鳩之澤溫泉」　打卡就免費

2019-05-11 13:27

來一趟減法旅行！住這裡小而美

2019-05-11 12:57

職棒球星當形象大使 圖書館推閱讀全壘打活動

2019-05-11 12:53

影／全職媽媽勇敢創業 藝人造型師重新找到職場定位

2019-05-11 12:34

郵輪列車行程開賣 深入體驗鐵道的特色之旅

2019-05-11 12:05

研議拋棄式醫材消毒再利用 衛福部下周二開會

2019-05-11 11:11

影／全職媽媽開咖啡廳 工作家庭不一定要二選一

2019-05-11 10:17

高市發生校園類流感群聚 衛生局調查是否隱匿疫情

2019-05-11 09:44

夏天來了 下周高溫上看35度

2019-05-11 08:50

越來越熱！ 吳德榮：下周最高溫將飆逾35度

2019-05-11 07:29

台灣首家攝影圖書館開幕 「台灣寫真帖」百年後現身

2019-05-11 07:21

今汙染物累積 中部以南空品全拉「橘色警報」

2019-05-11 01:53

冷眼集／紗布、縫線也重消 省了誰的荷包？

2019-05-11 00:41

失能疾病第1名 偏頭痛6症狀應速就醫

2019-05-11 00:29

單次醫療耗材開後門 醫、法各有意見

2019-05-11 00:28

健康你我他／雨季曬衣服 多虧除濕機

2019-05-11 00:26

免費居家睡眠檢測 仍需醫師評估

2019-05-11 00:24

延宕限塑、回收機制差 監院糾正環署

2019-05-11 00:22

再爆手術室不能說的祕密 紗布、縫線消毒重複使用

2019-05-11 00:22

科普好健康／換人工膝關節 未必要切腳筋

2019-05-11 00:22

母親節暖洋洋 一天比一天熱

2019-05-11 00:06

托嬰中心抽查 衛生不合格最嚴重

2019-05-11 00:05

我們的連鎖托嬰 用腳安撫...6家出包挨罰

2019-05-10 23:52

蝶豆花缺食用安全性評估 北市衛生局：不可以吃

2019-05-10 23:15

蝶豆花飲料驚傳有安全疑慮 北市「裝惦惦」挨批

2019-05-10 20:30

他逛家樂福驚見母親節蛋糕「痛哭流涕」 網笑：媽媽感動到脫妝

2019-05-10 20:00

胎位不正免剖腹 艾灸竟讓寶寶在媽咪肚裡神奇歸位！

2019-05-10 17:05

防非洲豬瘟！1563陸客搭郵輪入境澎湖 0人違規

2019-05-10 17:02

不再是做功德 衛福部調查：照服員薪資破38K

2019-05-10 16:48

影／玩桃園 行李由桃機免費直送指定飯店

2019-05-10 16:15

每天吃一顆「蛋」竟然能護眼 醫師教女性如何保護眼睛

2019-05-10 16:06

文化基本法三讀通過 鄭麗君：文化治理架構成形

2019-05-10 15:53

一張圖看母親節天氣！西半部高溫上看32度

2019-05-10 15:44

一次性耗材重新消毒再用 前疾管局長：訂指引具其意義

2019-05-10 14:50
看更多

熱門文章

蝶豆花飲料驚傳有安全疑慮 北市「裝惦惦」挨批

2019-05-10 20:30

月薪15萬元高薪白領納責任制 最快5月底公告

2019-05-10 15:48

回應哈佛假學歷！范瑋琪：希望大家不要這樣judge我

2019-05-10 19:29

冷眼集／紗布、縫線也重消 省了誰的荷包？

2019-05-11 00:41

再爆手術室不能說的祕密 紗布、縫線消毒重複使用

2019-05-11 00:22

每天吃一顆「蛋」竟然能護眼 醫師教女性如何保護眼睛

2019-05-10 16:06

越來越熱！ 吳德榮：下周最高溫將飆逾35度

2019-05-11 07:29

蝶豆花缺食用安全性評估 北市衛生局：不可以吃

2019-05-10 23:15

整顆鳳梨汁、芋泥大崩山 台中「有春」入夏IG打卡熱

2019-05-10 15:38

「90年代戲劇女神」蕭薔微風之夜初登場 壓陣紅毯人氣爆場

2019-05-10 20:36

微風之夜／修杰楷卡刷不過送禮出包、范范要黑人看著辦！

2019-05-10 22:04

每天送50顆蛋撻！全台最大「檀島咖啡」進駐大直 首次開賣「港式桌菜」

2019-05-10 18:39

一張圖看母親節天氣！西半部高溫上看32度

2019-05-10 15:44

蚵仔粥、炸旗魚、炸魷魚統統20元 市場美食小攤任你配

2019-05-11 08:20

阿里山春茶採收製茶師缺工 月薪逾10萬搶人

2019-05-11 08:58

陳吉仲宣布「農業外勞」7月上工

2019-05-11 13:24

每日星座運勢／處女多些自然的微笑 戀愛指數提升

2019-05-11 00:00

文化基本法三讀通過 鄭麗君：文化治理架構成形

2019-05-10 15:53

國家公園內離譜開路 公路總局要生態復育

2019-05-11 10:02

龍應台「腳過枋寮」 讀者驚喜：龍老師來我老家了！

2019-05-10 14:45

我們的連鎖托嬰 用腳安撫...6家出包挨罰

2019-05-10 23:52

一次性耗材重新消毒再用 前疾管局長：訂指引具其意義

2019-05-10 14:50

漢來海港台中店變狂了！舒芙蕾鬆餅、珍奶搬上桌

2019-05-10 10:40

影／玩桃園 行李由桃機免費直送指定飯店

2019-05-10 16:15

今鋒面遠離各地晴朗 明母親節天氣更溫暖

2019-05-11 01:54

影／可憐棕熊被人追趕扔石 失足滾下河谷溺死

2019-05-11 13:01

【章魚法官來說法】張瑜鳳／公平的太陽

2019-05-11 06:00

不再是做功德 衛福部調查：照服員薪資破38K

2019-05-10 16:48

台灣首家攝影圖書館開幕 「台灣寫真帖」百年後現身

2019-05-11 07:21

一次看「6萬株玫瑰」隨風搖曳！韓國蔚山大公園玫瑰節5月22日登場

2019-05-10 23:27

胎位不正免剖腹 艾灸竟讓寶寶在媽咪肚裡神奇歸位！

2019-05-10 17:05

夏天來了 下周高溫上看35度

2019-05-11 08:50

高市發生校園類流感群聚 衛生局調查是否隱匿疫情

2019-05-11 09:44

全職媽媽想重返職場 逾六成擔心無法兼顧家庭

2019-05-11 09:11

防非洲豬瘟！1563陸客搭郵輪入境澎湖 0人違規

2019-05-10 17:02

回家和媽媽過節 高鐵今晚加開全自由座列車

2019-05-10 09:45

失能疾病第1名 偏頭痛6症狀應速就醫

2019-05-11 00:29

視覺、味覺、嗅覺都享受！FLORAÏKU香氛、君悅酒店跨界聯名甜鹹舒芙蕾午茶

2019-05-10 18:15

到百貨曬月光 夢幻版「登入月球」快到這裡拍一波美照

2019-05-10 17:40

單次醫療耗材開後門 醫、法各有意見

2019-05-11 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top