陳吉仲宣布「農業外勞」7月上工

2019-05-11 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲今天在台南市柳營酪農區宣布，開放外國人從事乳牛飼育及外展農務服務，「農業外勞」正式啟動，分兩大部分，針對缺工最嚴重的酪農業先開放400人規模試辦，另有「外展農務服務」，由農會實施外勞派遣外展服務，農會聘僱外勞，季節性補充人力到各農場，也開放400人，預計最快7月可以實施。

陳吉仲表示，外展農務服務能否成功是要靠農會的協助，要當雇主，負責吃住調度，但也要拜託總幹事，心中那把尺如何調度，希望優先用國內的農業師傅，技術團，專業團及季節工、工讀生，不足部分再來用「外展人力」，否則絕對會違反補充性原則。

陳吉仲說，預定今年7月國外勞動力就會進來，酪農很辛苦才開放400人，且是單一雇工比較單純，有農會反映400人不夠，但目前調查酪農戶需求只有150人，但試辦後若不足再來檢討，另外展農務400人，則請農民團體來調配，由農會來擔任僱主，包括住宿和交通，示範1年後再檢討修正，外展服務勞動力。

陳吉仲說，缺工問題雖是工人愈多愈好，但若能降低需求也是解決辦法，就是要自動化機械化，水稻化自動化機械化比例是95%，沒聽說缺工，蔬果只有3成，若無法走自動化機械化，缺工就無法解決，農具補助只是開始，農委會在機械化部份補助一半，可讓人力需求大幅減少，才能進步，未來採茶機也要全機械化，全部機械化才能讓競爭力，及解決缺工老化問題，否則10年後將出現如今日本的困境。

陳吉仲也提醒，如果都利用外勞補充，農家所得會減少，農業不進步可能會因外勞引進，薪資不會上漲，因此農委會政策會優先鼓勵調度國內勞動人力，誘因和獎勵會高於雇用外勞。