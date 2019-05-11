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職棒球星當形象大使 圖書館推閱讀全壘打活動

2019-05-11 12:53聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

為了讓更多潛在讀者喜歡上閱讀，國立公共資訊圖書館推「閱讀全壘打活動」，今年由中信兄弟球星周思齊擔任形象大使，王威晨及林書逸擔任活動代言人。

教育部所屬國立公共資訊圖書館攜手中國信託銀行、中信兄弟棒球隊及中國信託反毒教育基金會，今年4月29日舉辦「2019閱讀全壘打─夢想象前行」活動啟動儀式，跟大家一起見證棒球運動與圖書館閱讀推廣跨界合作的歷史性時刻。活動自5月4日至7月31日止，民眾可至全臺共8個縣市、30所公共圖書館和行動故事車借閱3本書並摘錄書中佳句，以及填寫反毒問答，即可兌換中信兄弟主場賽事門票及球星小禮，預計送出上萬組。

為了讓更多潛在讀者喜歡上閱讀，今年閱讀全壘打主推「閱讀。10分鐘」，由中信兄弟球星周思齊擔任形象大使，王威晨及林書逸擔任活動代言人。周思齊將以資深學長的角色，帶領新秀接棒推廣閱讀、傳遞書香，藉此吸引更多球迷與讀者參與活動。國立公共資訊圖書館表示，10分鐘對小學生來說可能是一節下課玩樂的時間，對上班族來說，可能是每天通勤等車的時間。善用看似零碎的10分鐘，隨手拿起書本「輕閱讀」一番，經年累月的成果，不僅是讀完幾本書籍，而是真正讓閱讀走進每個人的生活與家庭中。

國立公共資訊圖書館表示，親子共讀推廣活動將善用社群媒體的力量，由王威晨及林書逸打頭陣，拍攝「10分鐘床邊故事接力」影片，號召親子共讀。影片將於5月11日起，每週六晚上8點半至8點40分，在「閱讀全壘打夢想象前行」Facebook粉絲頁播放。此系列影片共有4支，每次導讀1本繪本故事，由球星示範、導讀故事上半段內容，邀請看影片的爸爸、媽媽接棒為孩子說完故事，陪伴進入夢鄉。

教育部表示，教育部98年起推動兩期的公共建設計畫「閱讀植根與空間改造計畫」，持續以扶植地方公共圖書館進行閱讀環境與設備升級、閱讀推廣與館藏充實為推動重點，期待建構資訊到家、跨越媒體與數位學習的智慧型圖書館，打造知識零距離、服務零時差的智慧服務，開創智慧學習新時代，打造「閱讀黃金十年」。全國公共圖書館近年來更透過跨域合作，提供豐富且多元的閱讀推廣活動，讓民眾打破閱讀的框架，隨時隨處都能體驗閱讀好時光。

國立公共資訊圖書館推「閱讀全壘打活動」，今年由中信兄弟球星周思齊擔任形象大使，王...
國立公共資訊圖書館推「閱讀全壘打活動」，今年由中信兄弟球星周思齊擔任形象大使，王威晨及林書逸擔任活動代言人。圖／教育部提供
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