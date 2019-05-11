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研議拋棄式醫材消毒再利用 衛福部下周二開會

2019-05-11 11:11聯合報 記者陳雨鑫羅真╱即時報導

不只高單價自費醫材才可能出現重消情形，部分醫院連縫線、紗布等廉價耗材都可能重消，...
不只高單價自費醫材才可能出現重消情形，部分醫院連縫線、紗布等廉價耗材都可能重消，只為節省成本。 記者王騰毅／攝影
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國內醫療院所長期重複使用一次性的手術耗材，衛福部醫事司先說要重罰，後續改口表示，自費的拋棄式醫材重複消毒的情形在國際上很常見，下周二將召集專家並會同食藥署研議重消指引。

不過，有問題的不僅是昂貴的自費耗材，連單價低廉的紗布、縫線都傳出醫院重消再利用。台灣醫療改革基金會形容衛福部的態度猶如「打地鼠」，見媒體爆一個、才敲一個。醫改會呼籲，衛福部若真要重消一次性耗材，先拿出能說服國人的科學證據，且不應僅僅管理一次性自費耗材，包括一次性健保耗材、重複性自費耗材、重複性健保耗材統統應納管，才是真正把關病人安全風險。

衛福部醫事司長石崇良昨晚受訪表示，醫材廠商送審的醫材如果不是一次性使用，就必須自行舉證並提供重消標準。可是，這讓部分醫材廠商乾脆放棄舉證，使得美國醫療耗材費用大幅增加，美國因而訂出重消指引；美國還特別設置政府認證的重消工廠，該工廠還必須符合GMP標準，同時也核定有能力制訂重消標準的醫院，自行重消一次性耗材。「審視國外的標準，僅有少數國家下令全面禁止重消，美國、歐盟都制訂一次性耗材的重消指引」。

石崇良表示，國內的醫材主管機關為食藥署，目前食藥署尚未訂定相關規定，醫事司將於下周二將召集專家並會同食藥署討論指引內容。他說，制訂重消指引是將可重消醫材作一釐清，同時能強制規範醫界使用重消醫材須明確告知患者，定價也不得與原價相同。

對此，台灣醫療改革基金會發言人朱顯光表示，醫材廠商的產品本著實證資料，經食藥署層層審查核准才得以上市。如果原來醫材仿單寫明「單次使用」，但衛福部要同意醫界放寬標準、重複使用，站在民眾立場來看，應該要拿出有力的實證證據才可以這樣執行。

此外，朱顯光表示，衛福部因著媒體報導才要訂定一次性自費耗材的消毒指引，但還有一次性健保耗材、重複性自費耗材、重複性健保耗材，這些類型耗材的消毒標準程序、落實與查核機制也應一併納入考量，才是真正把關病人安全風險。

醫材衛福部食藥署
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