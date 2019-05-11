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影／全職媽媽開咖啡廳 工作家庭不一定要二選一

2019-05-11 10:17聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

全職媽媽心裡苦，致力協助女性二度就業的得人資源整合公司調查發現，女性中斷職涯的主因為照顧幼兒、懷孕、預備生育，逾八成30至49歲婚育年齡女性想在結婚生子後重返職場。這一群為育兒而離職的媽媽則成為事業夥伴，她們加入台北市溫州街一家咖啡廳的營運團隊，各自發揮所長，兼顧育兒與工作。

一群台北媽媽選擇加入以生態為主題的微迷野林咖啡廳團隊，她們互相分工、彈性上下班，兼顧每個媽媽的育兒需求，又能圓一個創業夢。有人負責咖啡廳料理，有人負責空間規劃，同時也各自經營自己的品牌，彼此是最佳夥伴和人脈。

具行銷專長的劉嘉玲Vita，曾是平日忙工作、假日才顧小孩的「假日媽媽」，常有罪惡感。她離職當起全職媽媽，但又想追求工作上的成就，所以開始發揮專業創業。劉嘉玲曾是女性共同工作空間「窩們」的共同主持人，在那裡建立起媽媽們的聯繫網絡，促成不少全由全職媽媽投入的小事業或新品牌。

劉嘉玲說，想投入工作、經營事業的全職媽媽們，常以為自己只能孤軍奮戰，結果從沒跨出第一步。她說，真心想做一件事時，其實找得到身旁資源，關鍵在於有沒有跨出去找資源。當找到資源、展開與他人的合作後，會從中發現更多事業可能。她說，女性不一定要工作與家庭二選一，最忌諱的是認為自己「只能這樣」。

一群全職媽媽投入咖啡廳經營團隊，兼顧育兒又圓創業夢。記者潘乃欣／攝影
一群全職媽媽投入咖啡廳經營團隊，兼顧育兒又圓創業夢。記者潘乃欣／攝影
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咖啡廳全職媽媽
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