影／全職媽媽開咖啡廳 工作家庭不一定要二選一

2019-05-11 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



全職媽媽心裡苦，致力協助女性二度就業的得人資源整合公司調查發現，女性中斷職涯的主因為照顧幼兒、懷孕、預備生育，逾八成30至49歲婚育年齡女性想在結婚生子後重返職場。這一群為育兒而離職的媽媽則成為事業夥伴，她們加入台北市溫州街一家咖啡廳的營運團隊，各自發揮所長，兼顧育兒與工作。

一群台北媽媽選擇加入以生態為主題的微迷野林咖啡廳團隊，她們互相分工、彈性上下班，兼顧每個媽媽的育兒需求，又能圓一個創業夢。有人負責咖啡廳料理，有人負責空間規劃，同時也各自經營自己的品牌，彼此是最佳夥伴和人脈。

具行銷專長的劉嘉玲Vita，曾是平日忙工作、假日才顧小孩的「假日媽媽」，常有罪惡感。她離職當起全職媽媽，但又想追求工作上的成就，所以開始發揮專業創業。劉嘉玲曾是女性共同工作空間「窩們」的共同主持人，在那裡建立起媽媽們的聯繫網絡，促成不少全由全職媽媽投入的小事業或新品牌。