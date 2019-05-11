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國家公園內離譜開路 公路總局要生態復育

2019-05-11 10:02聯合報 記者董俞佳╱即時報導

太魯閣國家公園內台14甲路線上，日前被環團發現在大幅開挖道路、建置停車場，相關對比照片發上網後，引發民眾嘩然。環團、立委本周追查發現，公路總局竟然只向主管機關太魯閣國家公園管理處報備就逕自開工，而太管處雖然要求補件，但對於開工情事後知後覺。太管處依照國家公園管理法開罰公路總局1000元罰鍰(新台幣3000元)。公路總局說，已經停工，並允諾全力復原當地原生植被。台灣生態學會表示，整件事情實在離譜。

太魯閣國家公園內鄰近合歡山北峰登山口的一座中央山脈小山頭，被公路總局以「災害搶修工程」、邊坡風化落石施工維護開挖，上月底被爆出後，已經停工。不過，本周環團、立委陳曼麗等人追查發現，公路總局施工前竟然只向國家公園用公文報備，還未經過核准，就開始動工，而太魯閣國家公園管理處更是後知後覺，直到輿論壓力，才要求停工。

國家公園內施工必須經過預先環境影響評估，不過，根據公路總局與太管處說法，公路總局於今年3月初向太管處呈送公文告知，公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段人員與太管處3月6日至現場會勘，會勘結果是必須預先環評，但未待相關程序完畢，就開始道路工程，台灣生態學會說，有民眾在3月14日就已經拍到開工照片，4月29日則已經把山頭挖到禿頭。

台灣生態學會理事長楊國禎說，公路總局於國家公園進行道路工程，卻未經過相關程序，施工一個半月內就幾乎挖完一個小山頭，在這個過程中，太管處也睜一隻眼閉一隻眼，讓人感覺環保退步，而且直至目前為止，沒有任何一個人未此事負責。

公路總局第四區養護工程處副處長劉世桐表示，這次事件主要是第一線同仁在進行工程時，有時效性考量，以及對於補件程序的認知差異，才導致這個問題發生。他說，公總會要求未來國家公園內的相關工程檢核機制、審查都要往上呈報，以生態優先為主，避免類似事件再次發生。

劉世桐表示，將配合地形進行生態復育，他說，將參考98年期間在台14甲往大禹嶺方向的復育經驗，這次將蒐集施工表土中所留下的在地植物種子，把樹種回去，何時才能復育完成？他說，生態復育不可能立竿見影。

太魯閣國家公園內台14甲路線開挖情形的對比照片曝光後，引起討論。圖／台灣生態學會...
太魯閣國家公園內台14甲路線開挖情形的對比照片曝光後，引起討論。圖／台灣生態學會提供
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太魯閣國家公園灣生合歡山環保
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