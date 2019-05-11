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使用醫材出現不良反應 竟不包含在藥害救濟範圍

2019-05-11 09:58聯合報 記者羅真╱即時報導

醫界重複使用一次性的手術耗材，衛福部醫事司先說要重罰，後續改口表示，國際上常見針對一次性的昂貴自費醫材重複消毒，下周二將召集專家並會同食藥署研議重消指引。討論延燒，同時讓台灣藥害救濟範圍20年來沒有涵蓋到醫材的爭議再度浮上檯面。

這個限制源於一只陳年公文。我國藥害救濟法自民國89年5月31日公布實施，但就在隔月，當時的衛生署發布行政命令「第一階段適用藥害救濟法之藥物範圍」，僅納入西藥製劑，不含中藥、試驗藥品與醫療器材。時至今日尚未開啟第二階段，換句話說，使用中藥、試驗藥品與醫療器材發生不良反應者，皆無法循這部法令救濟。

衛福部食藥署說明，藥害救濟法之所以排除適用試驗藥品與醫療器材，是考量到這些類別的病安問題已有其他保護架構。在試驗藥品部分，依「藥品優良臨床試驗準則」第47條，試驗委託者應負責試驗主持人或試驗機構因試驗所生的賠償責任或投保責任保險，藥品臨床試驗受試者同意書上須註明「損害補償與保險」內容，因此受害者求償較無困難；而在醫材方面，醫材造成病人出現不良反應，大部分與醫材本身無關，而與醫師或病人的使用方法較有關，「這通常會往醫療糾紛調解的方向處理，才未納入藥害救濟範疇」。

不過，這仍沒有回應病人救濟權益保障的空窗問題。中華民國消費者文教基金會董事、律師游開雄表示，實務上可能發生醫材出包但受害者求償無門，或是醫院依衛福部頒布的指引消毒拋棄式耗材卻釀病人感染，此時依法行事的醫院恐無過失，而病人只能自認倒楣。因此，衛福部應將醫材納入藥害救濟範圍，或者直接根本性地解決潛在的醫療糾紛，也就是針對真有需要重複使用的拋棄式耗材，回頭請主管機關食藥署與醫材商重新訂定使用規則，在新仿單寫明「本醫材可重複使用」，重新審查再核准上市。

台灣醫療改革基金會發言人朱顯光進一步表示，病人要釐清就醫過程中是醫材出包、是醫師使用出包、還是醫院環境出包有難度，因此醫材納入藥害救濟範圍的效益有可能不如預期。更根本的作法是，立法委員應盡速讓「醫療事故預防及爭議處理法」草案通過，藉由其中規範的通報、系統性根本原因分析等機制，蒐集全台病人安全大數據找到問題點，例如發現哪類醫材、哪些醫院消毒方法容易出問題，就能據此規劃適當且具系統性的因應策略。

針對醫材不良反應者的救濟權益保障，食藥署表示將會與醫事司討論、凝聚共識。

圖為可重覆使用的手術器械。記者邱德祥／攝影
圖為可重覆使用的手術器械。記者邱德祥／攝影
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醫材衛福部食藥署
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