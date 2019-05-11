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高市發生校園類流感群聚 衛生局調查是否隱匿疫情

2019-05-11 09:44聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市某校發生類流感群聚事件，衛生局已立即介入調查及督導防疫措施執行，如有延遲通報或隱匿疫情將依法裁處。

高雄市政府衛生局昨晚接獲一所國小疑似上呼吸道感染群聚事件，家長陳情班上學童有12名生病請假，質疑老師隱匿疫情。衛生局啟動疫情調查，初步疫調發現該班5月9日至10日，共有13人出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，其中6人經醫師診斷為B型流感，其他個案仍陸續就醫治療中。

高雄市衛生局疾管處長潘炤穎表示，衛生局持續追蹤該班疫情狀況，要求請校方配合落實相關防疫措施與監控，含周末期間持續追蹤學生健康狀況、運用周末進行該年級環境大消毒、加強生病不上課等防疫措施，以遏止疫情擴大。

高雄市偏鄉一所國小昨天發生一年級某班，有12名學童因為發燒或不適未到校上課。家長透過社群軟體詢問老師，老師竟然回傳請勿外傳，否則引起非議報告會寫不完，形同下「封口令」，讓家長直呼太誇張。

潘炤穎表示，流感不是腸病毒 是否停課還需進一步的調查釐清出現症狀者的發病時序。另依據「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」公告及傳染病防治法相關規定，此案是否涉及延遲通報及拒絕、規避或妨礙疫情處理，衛生局將介入調查就醫及請假紀錄釐清案情，如經查證屬實，將依法進行裁處。

老師在社群上通知家長，指班上有12個孩子發燒請假，破了他教書29年來的記錄。記者...
老師在社群上通知家長，指班上有12個孩子發燒請假，破了他教書29年來的記錄。記者徐如宜／翻攝
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老師在社群上請家長不要四處宣揚，若引起非議怕事後要寫很多報告。記者徐如宜／翻攝
老師在社群上請家長不要四處宣揚，若引起非議怕事後要寫很多報告。記者徐如宜／翻攝
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疫情類流感高雄市
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