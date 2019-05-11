高市發生校園類流感群聚 衛生局調查是否隱匿疫情

2019-05-11 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市某校發生類流感群聚事件，衛生局已立即介入調查及督導防疫措施執行，如有延遲通報或隱匿疫情將依法裁處。

高雄市政府衛生局昨晚接獲一所國小疑似上呼吸道感染群聚事件，家長陳情班上學童有12名生病請假，質疑老師隱匿疫情。衛生局啟動疫情調查，初步疫調發現該班5月9日至10日，共有13人出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，其中6人經醫師診斷為B型流感，其他個案仍陸續就醫治療中。

高雄市衛生局疾管處長潘炤穎表示，衛生局持續追蹤該班疫情狀況，要求請校方配合落實相關防疫措施與監控，含周末期間持續追蹤學生健康狀況、運用周末進行該年級環境大消毒、加強生病不上課等防疫措施，以遏止疫情擴大。

高雄市偏鄉一所國小昨天發生一年級某班，有12名學童因為發燒或不適未到校上課。家長透過社群軟體詢問老師，老師竟然回傳請勿外傳，否則引起非議報告會寫不完，形同下「封口令」，讓家長直呼太誇張。