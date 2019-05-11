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全職媽媽想重返職場 逾六成擔心無法兼顧家庭

2019-05-11 09:11聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

母親節將至，民間調查發現台灣女性中離職場的三大原因都和當媽媽有關。圖為示意圖。 ...
母親節將至，民間調查發現台灣女性中離職場的三大原因都和當媽媽有關。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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明天就是母親節，民間機構今年的一項調查發現，台灣女性中離職場的三大原因都和當媽媽有關，逾八成30至49歲婚育年齡女性想重返職場。但二度就業路更艱難，六成七女性擔心家庭支援系統不足，例如先生不支持或沒人帶小孩，四成女性害怕自己的專業不足。

勞動部統計，106年中華民國女性勞參率為50.9%，略低於日、韓、美。按年齡來看，25至29歲女性勞參率高達89.7%，此後因逢婚育年齡，勞參率開始下滑，45至49歲勞參率僅73.5%。結婚生子後想重返職場的人數增加，勞動部統計，107年二度就業婦女求職與求職推介協助人數超過4萬人。

得人資源整合公司今年調查發現，女性中離職場的三大主因依序為照顧幼兒、懷孕、預備生育，30至49歲想重返職場的女性高達81%，卻碰上挑戰，66.5%擔憂家庭支援系統不足，39.5%害怕自身專業不足。

為協助欲重返職場女性二度就業，勞動部107年首推「婦出江湖」計畫，委託得人公司承辦。主持計畫工作坊的職涯發展專家陳若玲觀察，參與者大多是離開職場5至15年的中年女性。她們離職原因包括工作壓力致無法懷孕、工作時間太長或不固定，也有女性懷孕後遭歧視或調職，後因不適應新職務而離開。

陳若玲說，社會風氣改變，受教育的女性增加，愈來愈多因生小孩而離開職場的女性，仍渴望實現自我，或追求經濟獨立。陳若玲舉例，有學員因小孩寫作文寫到「我媽媽的職業是沒有職業」，心情低落。有些全職媽媽凡事得伸手向另一半要錢，很渴望擁有可支配財務，也是難以說出口的苦。

陳若玲表示，女性重返職場，最多人擔憂的問題是返職場後無法兼顧家庭。陳若玲說，工作坊鼓勵婦女練習30分鐘燒出一桌好菜，以及預留1至3年的重返職場準備期，讓自己也讓家人做好心理準備。陳若玲說，二度就業婦女很難再當一個力求事業表現的女性，也非24小時陪伴家庭的媽媽，要練習分配時間給工作和家庭，才能維持兩邊平衡。

陳若玲說，次多人擔心自身專業不足，無法應付變化快速的職場。她在工作坊上出作業，請女性上網找3個適合自己的工作機會，反覆了解工作內容和自我評估，不讓想找工作的願望成空談，並建立LINE群組，彼此分享求職進度，相互鼓勵。

勞動力發展署表示，勞動部多年來提供二度就業婦女就業輔導與津貼，但無法接觸「在家裡想著重返職場，但沒付諸行動」的女性。勞發署說，婦出江湖計畫試辦有成，透過就業準備教學課程與工作坊，服務這群曾害怕跨出第一步的女性，今年將循同樣架構續辦計畫，協助更多女性重返職場。

陳若玲說，企業應打造女性友善環境，提供彈性的工時設計，地方政府、社區則增加幼兒照護系統，讓女性重返職場實踐自我之路更順利。

職場勞動部
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