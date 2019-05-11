台灣首家攝影圖書館開幕 「台灣寫真帖」百年後現身

2019-05-11 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



打開百年前出版的台灣攝影集「台灣寫真帖」，時光彷彿悠悠流回百年前，攝影便是有這樣的魔力。台灣第一家攝影圖書館「Lightbox攝影圖書室」，近期搬遷至台北溫羅町商圈，並於昨(10日)舉行擴大開幕記者會。Lightboxy在記者會上公開鎮館之寶—1908年台灣總督府出版的「台灣寫真帖」，即起開放民眾自由閱覽，讓民眾透過老照片感受百年前的台灣風情。

「Lightbox攝影圖書室」是民間自主發起、非營利的攝影專門圖書館。成立三年來，堅持「free to all」的精神，免費與大眾分享圖書室募集的攝影館藏，三年來吸引了8000位以上國內外藝文愛好者踴躍參與。

主辦單位指出，擴大開幕後，「Lightbox攝影圖書室」可容納10000本書，經典館藏包含紀錄台灣舞台車文化的《Singers&Stages》、80年代的報導文學經典，現已絕版的全套《人間》雜誌。圖書館還將舉辦多元種類的講座活動，並採取挑高、友善、無障礙的設計，打造讓大眾可共同學習的藝文空間。

隨著Lightbox攝影圖書室新館開幕，團隊夥伴也規劃了一系列軟硬體服務的提升。新館在原有的藏書區、閱讀區外，增設半戶外交流空間，讓大家能輕鬆交流。此外也規劃完整的書展空間舉辦主題書展，分門別類介紹經典攝影書。

在軟體方面，Lightbox團隊規劃與各級學校合作，補充現階段影像教育的不足。並定期舉辦「攝影office hour（諮詢時間）」，希望儘可能解答民眾各方面的攝影疑問。