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台灣首家攝影圖書館開幕 「台灣寫真帖」百年後現身

2019-05-11 07:21聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

打開百年前出版的台灣攝影集「台灣寫真帖」，時光彷彿悠悠流回百年前，攝影便是有這樣的魔力。台灣第一家攝影圖書館「Lightbox攝影圖書室」，近期搬遷至台北溫羅町商圈，並於昨(10日)舉行擴大開幕記者會。Lightboxy在記者會上公開鎮館之寶—1908年台灣總督府出版的「台灣寫真帖」，即起開放民眾自由閱覽，讓民眾透過老照片感受百年前的台灣風情。

「Lightbox攝影圖書室」是民間自主發起、非營利的攝影專門圖書館。成立三年來，堅持「free to all」的精神，免費與大眾分享圖書室募集的攝影館藏，三年來吸引了8000位以上國內外藝文愛好者踴躍參與。

主辦單位指出，擴大開幕後，「Lightbox攝影圖書室」可容納10000本書，經典館藏包含紀錄台灣舞台車文化的《Singers&Stages》、80年代的報導文學經典，現已絕版的全套《人間》雜誌。圖書館還將舉辦多元種類的講座活動，並採取挑高、友善、無障礙的設計，打造讓大眾可共同學習的藝文空間。

隨著Lightbox攝影圖書室新館開幕，團隊夥伴也規劃了一系列軟硬體服務的提升。新館在原有的藏書區、閱讀區外，增設半戶外交流空間，讓大家能輕鬆交流。此外也規劃完整的書展空間舉辦主題書展，分門別類介紹經典攝影書。

在軟體方面，Lightbox團隊規劃與各級學校合作，補充現階段影像教育的不足。並定期舉辦「攝影office hour（諮詢時間）」，希望儘可能解答民眾各方面的攝影疑問。

創辦人曹良賓透露，Lightbox攝影圖書室自開幕以來，以「共構、共享」為核心精神，圖書室藏書由 300 多位捐書人捐贈，營運經費亦來自民眾捐款與政府補助。因應這次的新館裝修，Lightbox團隊在二月中發起群眾集資計畫，雖然獲得民眾踴躍參與，但仍只募到四百萬元裝修費的一半。曹良賓表示，他相信台灣社會能夠支持一個非營利的藝文機構，希望這次募款計畫，能邀請民眾多多支持，共同打造屬於台灣人的攝影之家。

「Lightbox攝影圖書室」是民間自主發起、非營利的攝影專門圖書館。圖/Lig...
「Lightbox攝影圖書室」是民間自主發起、非營利的攝影專門圖書館。圖/Lightbox攝影圖書室提供
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1908年台灣總督府出版的「台灣寫真帖」，即起開放民眾自由閱覽，讓民眾透過老照片...
1908年台灣總督府出版的「台灣寫真帖」，即起開放民眾自由閱覽，讓民眾透過老照片感受百年前的台灣風情。記者陳宛茜/攝影
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「Lightbox攝影圖書室」是民間自主發起、非營利的攝影專門圖書館。圖/Lig...
「Lightbox攝影圖書室」是民間自主發起、非營利的攝影專門圖書館。圖/Lightbox攝影圖書室提供
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