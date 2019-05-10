憧憬爸爸具正義使命 他捨醫工系大好前程 改當警察

2019-05-10 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



24歲的李秉洧，從小崇拜當警察的爸爸，「要當一個有能力解救別人的人」的念頭深植他內心。大學讀了前景看好的生物醫學工程系，直到弟弟考上警專，看著弟弟穿起制服的那一刻，他才意識到自己仍想當警察。畢業後先當兵4個月，再花半年衝刺，一舉考上一般警察特考四等行政警察，一圓警察夢。

李秉洧說，小時候爸爸在台北服務，1個月只回南投老家2趟，每當爸爸要離家，兄弟兩人就會一人抱著爸爸一隻腳，捨不得讓他走。對他們來說，警察爸爸是正義的使者，讓人安心的存在，他曾聽聞爸爸拔槍與搶劫歹徒對峙，後來順利解救被挾持的婦人，內心深深被觸動，未來很想跟爸爸一樣，當一個有能力幫助別人的人。

李秉洧曾想過報考警專或警大，但家人卻認為他可先接觸不同行業，所以大學時選讀前景大好的生物醫學工程系。不過，大三升大四時，李秉洧到榮總實習，因外語能力不佳，讓他認為在生醫工程領域會吃虧，再加上弟弟當時考取警專，他陪弟弟量制服的那一刻，「發現自己也好想穿上警察制服。」

李秉洧畢業後先補習3個月，再乖乖當了4個月的大頭兵，服役期間，有空就背英文單字，更幸運地結交到留美的同梯好友，天天追著同梯求解；退伍後，眼看只剩下半年多就要考試，他每天7點多起床一路追趕進度，熬夜到半夜2、3點才睡。李秉洧說:「這是第一次為了自己讀書，一點都不覺得辛苦。」

理工科背景的他，最喜歡刑法這科，他認為刑法的概念類似數學，每個犯罪行為都有對應的罪名，法官會再依據不同條件、因素判刑，「就像微積分一樣代入公式」，他也常跟爸爸討論新聞案件，熟悉法條是為了遇上案件時更有概念。

至於犯罪學，李秉洧則是又愛又恨，學派學說海量龐雜，但剖析人的犯罪行為，可跟刑法相呼應，李秉洧都會催眠自己當作有趣的小說來讀。

李秉洧說，他很怕浪費父母投資他念大學的錢，因此準備考試的過程，很擔心無法一次考上，補習班模擬考成績一直不理想，讓他壓力大到失眠，但他會拿著模考詳解反覆檢討，改變自己的答題方式，一次次改進。