蝶豆花飲料驚傳有安全疑慮 北市「裝惦惦」挨批

2019-05-10 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



近來使用蝶豆花的相關飲品很夯，在網路也有人販售花茶、花粉，但北市議員吳世正今天在議會質詢卻指出，南市認定蝶豆花有安全疑慮，還宣布違反「食品安全衛生管理法」要開罰，北市卻「裝惦惦」無所作為，蝶豆花到底能不能吃？衛生局長黃世傑則回「不可以吃」，食安官王明理則說明蝶豆花可作天然食用色素，但尚缺食用安全性評估不能當主食材使用，且對孕婦不宜。

議會今天進行警政衛生部門質詢，吳世正指出，蝶豆花茶於網路販售流通，台南市政府衛生局已宣布違反食安法，因為蝶豆花未經證明對人體健康無害，直接作為飲料主材料將不能製造、販售等；除了網路，蝶豆花在飲料店也被常見被使用，不少女性也喜歡喝這類飲品，如今北市府卻「裝惦惦」沒任何行動。

吳世正還說，食藥署函釋「蝶豆之花部分僅可提供天然食用色素使用，但應以達染色目的的最小使用量為宜；另外，蝶豆花之葉、莢、花部分非傳統性食品原料，如擬作為一般食品原料使用，需進行食用安全性評估，才可決定是否得作為一般食品原料使用」，內容有講跟沒講一樣，令人一頭霧水，北市府後續要怎麼執行？

王明理表示，蝶豆花是外來種，主要在南部較流行，但尚無廠商向食藥署申請「非傳統性食品原料」安全檢驗，在缺乏食用安全性評估前，不可作食品原料使用，但食藥署目前認定蝶豆花的花部可做天然食用色素使用，所謂最小用量也沒具體規範。

王明理說，北市現已初步清查飲料店，發現有4家使用蝶豆花為飲料調色，是否真只有用在調色，或使用的是不是蝶豆花，1周內將詳細調查；若業者有違法或宣稱有療效，將會依「食安法」開罰6萬元到2億元不等。