胎位不正免剖腹 艾灸竟讓寶寶在媽咪肚裡神奇歸位！

2019-05-10 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



胎位不正一定要剖腹嗎？

高雄醫學大學附設中和紀念醫院中醫部以艾灸矯正胎位，可讓產婦免挨一刀，成功率達8成。33歲的林小姐懷孕7個多月時，連續3次產檢發現胎位都不正，婦產部主任詹德富得知她有嚴重的蟹足腫問題，便轉介到中醫部接受艾灸治療。剛開始她誤以為是針灸，很怕動了胎氣，內心掙扎很久，到中醫部才知是在兩側小腳趾以艾草煙燻約15分鐘。再回婦產部檢查發現，寶寶胎位竟然神奇地矯正過來了。

「好神奇哦！」初為人母的林小姐，今天收到院方及服務最美社致贈的康乃馨，分享艾灸轉胎的經驗。她說，艾灸煙淡、無味，第一次燻就明顯感覺寶寶在動，覺得不可思議。前後共做了4、5次，再回婦產部檢查發現，寶寶胎位竟然神奇地矯正過來了。後來她懷足10個月自然產下3175公克的女嬰，免除剖腹產可能引起蟹足腫的恐懼。

高醫中醫部婦兒科主任邢郁欣表示，中醫艾灸轉胎是中醫傳統療法，1998年《JAMA》期刊曾發表成功率約75％。艾灸轉胎是將艾灸置於雙腳小趾的「至陰穴」，一周做3至5次，每次煙燻約15分鐘，持續做2周至1個月，健保給付。高醫自今年3月至今，共完成12例，其中10例成功轉胎，成功率超過8成。

邢郁欣說，艾灸轉胎機轉推測是中醫經絡引導作用，安全、無傷口、無侵入性、無疼痛，大多數孕婦都可接受，對肚中的胎兒也沒有影響，是中西醫可以合作的好方法。而艾灸轉胎最佳時機是在懷孕28至32周，這時子宮空間比較充足，胎兒轉向機率高。