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不再是做功德 衛福部調查：照服員薪資破38K

2019-05-10 16:48聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

行政院前院長賴清德一席照服員「功德說」，引發照服員不滿，事後提出加薪利多，衛福部去年起推行長照給付及支付新制，要求居服單位給予照服員的起薪至少要3萬2起跳，新制至今，衛福部調查，居服員的平均薪資，已達3萬8000多元，時薪制也達223元。

衛福部長照司副司長周道君表示，隨著超高齡社會的來臨，積極推動照服員的成長，是衛福部首要之務，根據統計，去年年底照服員人數約有3萬5000多人，與106年的2萬8000多人，增加6500多人，今年希望照服員能成長到4萬1000多人，從薪資大幅成長的成績看來，今年的目標指日可待。

周道君表示，照服員的薪資調查，於106年9月間曾有過一次調查，當時照服員的月薪落在2萬9000元上下，採時薪制的照服員每小時薪資為170元，根據衛福部最新調查，去年底，我國照服員的平均月薪已達3萬8498元，採時薪制者每小時平均時薪至少223元。

進一步分析調查結果，除了照服員的整體薪資水準有明顯提升外，在投入的人力當中，年資未滿2年者，占全體居家照顧服務員52.7%，顯見新制推動後，吸引國人投入照顧服務行列。

此外，在年資未滿1年的新進照服員中，有5分之1具大學以上學歷，顯示新一代居家服務工作的生力軍，已趨向年輕族群及高教育程度者。

周道君表示，透過政策的推動，已逐漸翻轉居家服務是鐘點計算、工作與薪資不穩定的刻板印象，成為年輕世代投入職場的新選擇。

照服員薪資衛福部
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