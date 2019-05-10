影／玩桃園 行李由桃機免費直送指定飯店

2019-05-10 16:15 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



常常出國的旅客，有體驗過在日本與韓國機場的行李免費配送服務，現在桃園機場也有了，桃園市政府、桃園機場與宅配通今天聯手推出「玩桃園住好棧 行李免費配」服務，外國旅客來台旅遊時，不用再拉著行李趴趴走，旅客在桃園機場場宅配通櫃檯交寄行李後，即可享有每人一件，當天送達指定旅館的服務。

桃市觀光旅遊局下午在桃機入境大廳舉行記者會，邀請旅遊達人吳鳳、圖佳，以及4位泰國來的旅遊網紅，共同為出席啟動儀式。桃園市副市長李憲明表示，桃園機場去年的旅運人次超過4000萬，桃園市則是台灣最重要的機場的所在城市，為了吸引更多旅客到桃園旅遊，今年推出「玩桃園住好棧，行李免費配」服務，歡迎更多國外旅客來桃園遊玩。

桃市觀光旅遊局長楊勝評說，旅客從5月起預訂入住桃園30家指定旅宿，必須先在行李直送服務網站填寫宅配單，再到機場宅配通櫃檯交寄行李，即可享有每人一件行李免費配送至桃園指定旅宿的服務；每日下午2時前交付，當日晚間7時就會送達，旅客可以輕輕鬆鬆暢遊大溪、慈湖等著名景點，玩累回到飯店，行李送到飯店櫃檯了。

吳鳳親身體驗托運後說，台灣是很友人情味的地方，桃園每個角落從夜市到風景區，他都去過，桃市推出這樣的服務，相信會有更多外國朋友會來台灣，他也要推薦外國旅客趕快來台灣，「桃園等著你」。