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影／玩桃園 行李由桃機免費直送指定飯店

2019-05-10 16:15聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

常常出國的旅客，有體驗過在日本與韓國機場的行李免費配送服務，現在桃園機場也有了，桃園市政府、桃園機場與宅配通今天聯手推出「玩桃園住好棧 行李免費配」服務，外國旅客來台旅遊時，不用再拉著行李趴趴走，旅客在桃園機場場宅配通櫃檯交寄行李後，即可享有每人一件，當天送達指定旅館的服務。

桃市觀光旅遊局下午在桃機入境大廳舉行記者會，邀請旅遊達人吳鳳、圖佳，以及4位泰國來的旅遊網紅，共同為出席啟動儀式。桃園市副市長李憲明表示，桃園機場去年的旅運人次超過4000萬，桃園市則是台灣最重要的機場的所在城市，為了吸引更多旅客到桃園旅遊，今年推出「玩桃園住好棧，行李免費配」服務，歡迎更多國外旅客來桃園遊玩。

桃市觀光旅遊局長楊勝評說，旅客從5月起預訂入住桃園30家指定旅宿，必須先在行李直送服務網站填寫宅配單，再到機場宅配通櫃檯交寄行李，即可享有每人一件行李免費配送至桃園指定旅宿的服務；每日下午2時前交付，當日晚間7時就會送達，旅客可以輕輕鬆鬆暢遊大溪、慈湖等著名景點，玩累回到飯店，行李送到飯店櫃檯了。

吳鳳親身體驗托運後說，台灣是很友人情味的地方，桃園每個角落從夜市到風景區，他都去過，桃市推出這樣的服務，相信會有更多外國朋友會來台灣，他也要推薦外國旅客趕快來台灣，「桃園等著你」。

觀光旅遊局表示，目前合作試辦對象以「桃園好棧」的旅宿為主，限量3500件，若成效良好，將考慮擴大辦理，若再搭配5月1日起通車的「台灣好行大溪快線」在桃捷A12、A13、A14a站限量發行1,000份的「桃捷好行紀念聯票」一日票，現在特價120元（原價155元），只要短短40分鐘馬上讓您從機場一票直達大溪老街，並結合車站旅服人員、公車外語環境、外語景點導覽，讓您行李免自提，輕鬆遊覽最受遊客喜愛的大溪、慈湖景點。

桃園市政府、桃園機場與宅配通今天聯手推出「玩桃園住好棧 行李免費配」服務，旅遊達...
桃園市政府、桃園機場與宅配通今天聯手推出「玩桃園住好棧 行李免費配」服務，旅遊達人吳鳳（左起）、圖佳與桃園市副市長李憲明一起體驗如何托運行李。記者鄭超文／攝影
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桃園市政府、桃園機場與宅配通今天聯手推出「玩桃園住好棧 行李免費配」服務，旅遊達...
桃園市政府、桃園機場與宅配通今天聯手推出「玩桃園住好棧 行李免費配」服務，旅遊達人吳鳳（左起）、圖佳、４位泰國來的旅遊網紅以及桃園市副市長李憲明一起歡迎旅客來台享受服務。記者鄭超文／攝影
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桃園市政府、桃園機場與宅配通今天聯手推出「玩桃園住好棧 行李免費配」服務，旅客來...
桃園市政府、桃園機場與宅配通今天聯手推出「玩桃園住好棧 行李免費配」服務，旅客來台旅遊時，不用再拉著行李趴趴走，旅客在桃園機場場宅配通櫃檯交寄行李後，即可享有每人一件，當天送達指定旅館的服務。記者鄭超文／攝影
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桃園機場行李
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