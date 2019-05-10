每天吃一顆「蛋」竟然能護眼 醫師教女性如何保護眼睛

2019-05-10 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



母親節即將到來，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山提醒，不同階段的婦女們，認識眼睛疾病更需要護眼保健，特別是孕婦及邁入更年期的女性，應多攝取讓視神經血管健康的食物，如蔬果、魚油和亞麻仁油和每天一顆蛋等。

陳瑩山表示，孕媽咪在懷孕期間，眼部葉黃素及腦神經系統的omega-3，大量提供給胎兒，造成媽媽眼睛營養物質嚴重流失，眼底黃斑部色素量及omega-3量急速下降，容易出現視力模糊或病變、眼底出血的狀況。

尤其高度近視的孕婦要特別小心，陳瑩山指出，臨床上有許多高度近視者在懷孕第三期，因黃斑部出血，視力急遽惡化而就醫的案例。高度近視的人眼球易提早老化，葉黃素吸收率變差也容易流失，再加上懷孕第三期，孕婦體內養分快速透過臍帶給胎兒，讓葉黃素更不足，在缺乏葉黃素保護的情形下，3C產品強烈光源直射眼睛，短時間會出現畏光、易疲勞的症狀，長期下來，黃斑部就可能出血。

陳瑩山提醒孕婦需多補充葉黃素、減少使用3C、定期進行視力檢查。以葉黃素來說，建議一日至少需要6至10毫克，約一碗菠菜即可達到每日攝取標準；每天吃一顆「蛋」對眼睛也是有極大助益的，因為蛋本身含葉黃素、玉米黃素及鋅，吃下的營養素更能有效進入人體。

另外，40歲以上女性開始邁入更年期，會因女性荷爾蒙減少而無法保護眼睛，因此更年期女性得到乾眼症的比例會比男性高很多。陳瑩山建議，在食物上可以多攝取魚油和亞麻仁油，多吃含維他命A、C、E的蔬菜及水果；若是長期待在冷氣房，可在房內放置一盆水增加室內溼度，或用熱敷來增進眼睛周圍血流、舒緩眼周肌肉，並避免過度使用3C產品，適度讓眼睛休息。