一次性耗材重新消毒再用 前疾管局長：訂指引具其意義

2019-05-10 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



聯合報系獨家揭露，部分醫院將一次性使用的手術耗材重複消毒、使用，衛福部昨回應可能將重複使用的行為視為「仿單核准適應症外的使用」，也就是為這些明明規定只能一次性使用的耗材開啟重複消毒再使用的大門。其實台灣感染管制學會多年前討論過一次性耗材重消標準，前衛生署疾管局長今也指出，制定重消指引具有其意義。

台灣感染管制學會網站論文投稿區中於2015年間曾出現一篇「某醫學中心單次使用醫材重複使用的管理系統」文章，提及在醫院中單次使用醫材而重複使用需要管理的重要性。而制定「單次使用醫材重複使用」審核機制與管理政策，可讓醫院進用醫材時有所依循，避免不適用的重複使用醫材因重複使用，造成患者使用的感染風險。

曾於衛生署疾管局時代擔任局長、現任台灣感染管制學會理事長張峰義表示，以感染風險角度出發，絕對是支持完全照仿單指示僅能單次使用，但我國沒有充分條件以不禁止或禁止「二分法」，去看待單次使用醫材狀態。考慮國內醫療、經濟、社會背景等因素，既然實務上暫時做不到，就需要有相關管理機制，才能盡量兼顧到患者安全性。

討論一次性耗材重新消毒標準是「接地氣」，張峰義說，這就是現實與專業的距離。假如台灣整個體系夠好，就可以要求完美，但顯然總體條件不足以支撐完美。既然有可能超越「單次使用」那條線，就需由主管機關藉由國家權力去做到安全性的背書，法規妥協盡量做到最完美的一套方法。