龍應台「腳過枋寮」 讀者驚喜：龍老師來我老家了！

2019-05-10 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



龍應台「腳過枋寮」，並且在臉書上po出堤防上一隻狗與撐傘人的照片，引發網友不同解讀。圖／取自龍應台臉書 分享 facebook 移居屏東的前文化部長龍應台，昨天在臉書上發表一篇「腳過枋寮」，同時附近一隻狗和一個撐傘人的照片，形容「存在的孤寂和那難以承受的美，都在這安靜的一刻裡」，沒想到短文引來熱烈迴響，勾起許多讀者的故鄉情懷，有網友形容「枋寮美在平靜，生活，平凡，純粹，質樸」，而這些正被作家一筆寫盡。

詩人余光中曾寫過「車過枋寮」，迄今膾炙人口，移居屏東的龍應台昨天以「腳過枋寮」短文速寫枋寮風情，短短幾句加上狗與撐傘人的照片，撩動了許多遊子的心情，還有讀者驚喜：「老師來我家了」。

龍應台在臉書上寫道：「不過是一個孤獨的人望著蒼茫大海，天空漂著微雨／不過是一隻老狗站在堤防上看著孤獨的人撐一把粉色的傘／怎麼我覺得，存在的孤寂和那難以承受的美，都在這安靜的一刻裡呢」？

雖然只是短短幾句，但是許多讀者讀來特別有感，有網友回應「傘下或許沒人，狗的姿態健美，或許不老」，也有讀者說「讓我想家了」，「孤獨的美總會入心情」……還有一位讀者形容「漁港的風景很美，早晚呈現不同風情，特別是漁港的夕陽。謝謝您來到我的故鄉，余光中老師曾寫過一首《車過枋寮》，枋寮一過空氣充滿海的味道，直到墾丁，一路都是美麗的海岸」。