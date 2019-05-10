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春季好筍友 大貓熊家族最愛這一味

2019-05-10 14:03聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

竹筍可說是餐桌上的人氣料理，對大貓熊來說，竹筍同樣有著難以抵抗的吸引力。質纖維細、口感爽脆的「綠竹筍」是許多人的最愛，偏偏得不到大貓熊的喜愛。開春以來，台北市立動物園參考大貓熊野外食性，特別推出竹筍菜單，讓轎篙筍、桂竹筍、箭竹筍、唐竹筍等輪番上陣。

「轎篙筍」肉多味美，筍形大且高聳挺立，大貓熊抱持時就像擁抱大甜筒一樣，非常沉浸享受它的美味。「桂竹筍」筍形瘦長而直立，內部中空，是大貓熊和人類都會喜歡的竹筍。「箭竹筍」筍形直立，僅約手指寬，外型迷你，春季的筍沒有強烈陽光照射，水份較多，所以比較受歡迎。「唐竹筍」筍肉比例雖然不多，但大貓熊還蠻喜歡，部份為動物園自產自銷。

如果把大和小的竹筍放在現場，保育員觀察發現，他們原則上都會選擇肉多味美的先吃，所以如果有「轎篙筍」和「桂竹筍」，他們就會先大啖轎篙筍，再慢慢來解決桂竹筍。

公認憨厚老實的大貓熊「團團」，常常在吃完自己的筍子後，又隔牆偷聽到「圓圓」或「圓仔」正在剝竹筍和吃竹筍的清脆響聲，就會變得有點急躁浮動到處尋找，心裡一定想說為什麼你們還有竹筍，有一次甚至生氣的直接把保育員遞給他的竹桿撥開來表達他想吃筍的心意，竹筍魅力無法擋。

不過，對大貓熊來說，竹葉、竹桿才是「纖維性」主食，為了腸道健康，給予量必須控制，如果吃太多竹筍，因富含碳水化合物，會像小朋友吃完點心吃不下飯一樣不吃「正餐」。吃太多竹筍也會造成大貓熊腸胃負擔，容易脹氣，因此保育員會依據個體狀況調控竹筍給予量。

最近是「轎篙筍」的產季，大貓熊館也為他們準備很大支當令的「轎篙筍」，到動物園有機會看到大貓熊滿足大啖竹筍大餐。

箭竹筍。圖／台北市立動物園提供
箭竹筍。圖／台北市立動物園提供
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對於大貓熊來說竹葉、竹桿才能算是「纖維性」主食。圖／台北市立動物園提供
對於大貓熊來說竹葉、竹桿才能算是「纖維性」主食。圖／台北市立動物園提供
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桂竹筍+轎篙筍。圖／台北市立動物園提供
桂竹筍+轎篙筍。圖／台北市立動物園提供
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竹筍讓圓仔愛不釋手。圖／台北市立動物園提供
竹筍讓圓仔愛不釋手。圖／台北市立動物園提供
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「轎篙筍」肉多味美。圖／台北市立動物園提供
「轎篙筍」肉多味美。圖／台北市立動物園提供
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對於大貓熊來說，竹筍同樣有著難以抵抗的吸引力。圖／台北市立動物園提供
對於大貓熊來說，竹筍同樣有著難以抵抗的吸引力。圖／台北市立動物園提供
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貓熊動物園外食
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