火車驚見10多隻小雞 台鐵這麼做讓人直呼「揪甘心！」

2019-05-10 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



70歲陳劉阿嬤昨天中午帶著1箱小雞，從樹林搭乘426次太魯閣號欲返回台東，行經松山站時被列車長發現，阿嬤一時緊張不敢承認，後續默默走向列車長自首，台鐵於是讓她在花蓮站提前下車，原先欲安排她搭乘下一班有附掛行李車廂的火車，經聯繫阿嬤家人決定親自接送，等候時間台鐵提供便當飲料讓她果腹，阿嬤不好意思頻頻道謝直呼「揪甘心！」

花蓮車站站長林德香指出，阿嬤原本將裝有10多隻小雞的箱子放在行李架上，因小雞發出吱吱喳喳叫聲，乘客發現後提出反映，列車長當下多次詢問「這些小雞是誰的？」但都無人承認，直到前往下個車廂時陳劉阿嬤才一臉驚恐上前坦承，不停詢問「會不會怎麼樣？要不要罰錢？」

列車長見狀先是安撫阿嬤情緒，要她先回座位休息，告知會讓她在花蓮站提前下車，並協助轉乘後續附掛行李車廂的火車，讓她能跟小雞一起回台東，列車停靠花蓮後服務人員協助她到站長室等候並聯繫家人告知狀況，阿嬤兒女得知後堅持要親自將媽媽接回都蘭老家，於是台鐵提供便當和咖啡讓阿嬤果腹，兒女到達後一家人頻頻道謝，也對造成台鐵困擾再三致歉。