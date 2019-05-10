大醫院睡眠檢查排隊等一年 醫學會推廣居家檢測

2019-05-10 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據國內最新調查，台灣超過六成男女都受打呼所苦，但想在大醫院進行睡眠檢查、接受治療卻傳出必須排隊等上一年半載。台灣睡眠醫學會因此推廣居家睡眠檢測，各縣市均提供免費檢測儀器預約租借，但醫師提醒，是否適合居家睡眠檢測，仍須專科醫師評估。

台灣睡眠醫學學會今年4月最新調查發現，高達60.8%的台灣男性表示自己會打呼，同時也有62.9% 四十歲以上的女性表示伴侶會打呼。長庚醫院睡眠中心主任莊立邦指出，雖近幾年因打呼就醫人次增加，但仍有不少民眾認為打呼不是嚴重問題，以為打鼾就是睡得沉，輕忽打呼與威脅性命的睡眠呼吸中止症關聯性。

阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）是打鼾原因之一，是指睡眠期間呼吸道有部份或完全阻塞，導致呼吸短暫中止導致缺氧造成睡眠中斷。OSA鼾聲為高頻、間歇的鼾聲， 鼾聲來源自喉嚨深部、舌根，研究顯示睡眠呼吸中止正若未治療，將增加心臟血管疾病風險腦中風1.6倍、高血壓2.9倍，長期之下將提高死亡風險。

要確認自己是否有OSA，標準的確診方式是在各大醫院的睡眠中心進行多項睡眠生理檢查，但由於睡眠中心僅有260床，民眾往往要排隊至少六個月至一年。

莊立邦表示，居家睡眠檢測都會有專人指導使用方法，好處除加快OSA患者篩檢，也能讓受測者在自己家中床上進行，避免因為在醫院睡覺的緊張感、認床影響有效性，更能貼近實際睡眠情形。

但他坦言，並非人人適合居家睡眠檢測，如混合中樞性OSA患者、曾中風者、呼吸道疾病患者都不建議在家檢測。另由於居家檢測沒有腦波儀器，無法斷定試驗者是否入睡，也不適合多夢或夢遊民眾。呼籲先由專科醫師評估，再預約租借，在家完成檢測也應交由專家判讀資料，千萬不要自行判定。