台、美、中研究實證空氣品質與健康關係論壇

2019-05-10 12:50 文／ 勤智興業有限公司、臺灣城鄉健康研究中心 提供



(左至右)環保署空保處謝炳輝副處長；中國醫藥大學宋鴻樟講座教授；環保署沈志修副署長；美國舊金山灣區政府 Dr.Leong 執行董事；美國流行病學院蔡善璞院士；勤智興業陳俊明總經理；臺灣城鄉健康研究中心鄭永鴻主任；台北市環工技師公會陳立儒前理事長；環工技師全國聯合會張天益監事；淡江大學水環系陳俊成副教授。 圖／勤智興業有限公司、臺灣城鄉健康研究中心 提供 分享 facebook

臺灣空氣品質呈現逐年改善趨勢，其中最受關注的PM2.513年來更是下降了近43%，國人不應過度關注單一空品指標。在探討『空污』與『健康』的關聯性時，『人口老化』、『氣溫變化』、『吸菸行為』是最主要的危險因子。

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為增進臺灣產、官、學、民有效溝通，本次研討會由勤智興業、台北市環工技師公會及環工技師全國聯合會共同舉辦，特邀美國知名學者來台演講，借鏡國際研究資料，理性探討台灣空氣品質演變與國人健康趨勢的關聯性。聚焦科學討論，理性看待空氣污染與健康關係，減少民粹主義，不增加虛擬假想的風險認知。

台灣肺癌死亡-總人口數變化分析。 圖／勤智興業有限公司、臺灣城鄉健康研究中心 提供 分享 facebook

『人口老化』是台灣肺癌死亡數上升主因美國流行病學院院士、德州農工大學蔡善璞教授指出：近15年台灣肺癌死亡數增加43%(藍線)，但經年齡標準化校正後(橘線)可以發現肺癌死亡率下降14%，顯示人口老化才是肺癌死亡數上升的主因。蔡教授表示:『任何疾病或癌症，不能只單看發生數的多寡，否則會陷入數字的迷思』。

室內空汙是健康隱形殺手:蔡教授更以國際研究說明：室內空氣汙染是健康方面的隱形殺手。長期暴露於家中二手菸、拜香、廚房油煙等室內空氣污染物，都會增加罹患肺癌的機率。

台灣空氣品質改善，可借鏡舊金山經驗：美國舊金山灣區政府執行董事、北京大學教授Dr. Leong分享「舊金山、北京空氣污染控制策略」經驗中提到: 『PM2.5的管控問題相當複雜，治理需要長效且全面機制，千萬不要以為關掉工廠，空污就會消失』。

Dr. Leong提及:『經濟與環保一定可以兼籌並顧，加州曾經有過很糟的空氣汙染事件，但經過長期努力，現在就是環保好經濟也好的最佳例子。台灣可以優先考慮CP值最高的污染控制措施，例如，移動車輛的尾氣排放。』

不考慮『氣溫』，僅以『空污』來研究健康，恐犯「假相關」疑慮：中國醫藥大學宋鴻樟講座教授指出:『根據台灣官方研究資料，「氣溫變化」和心血管及呼吸道疾病的關係遠大於PM2.5』。其中，PM2.5與氣溫又有很大的相關性，學界在研究空污與健康的議題上，若不考慮「氣溫變化」這個重要因子的話，恐會犯流行病學「假性相關」之疑慮！

看『風險因子』同時，別忘還有『保護因子』存在。臺灣城鄉健康研究中心鄭永鴻主任表示：『經濟的正向發展是提升健康最關鍵的保護因子。』隨著GDP提升，連帶國人平均餘命及健康都有正向變佳的趨勢。所以我們在看經濟開發所帶來健康「風險因子」的同時，不要忘記還有健康「保護因子」存在，這是一體兩面的。

會中鄭主任更進一步說明: 『根據國際癌症研究權威資料指出，導致人類致癌的風險因子來自職場的『總和』不到3%。』