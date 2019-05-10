親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

對一次性醫材重複使用訂指引？學者：醫事司把窄門變大

2019-05-10 12:21聯合報 記者羅真╱即時報導

醫院驚傳長期重複使用一次性醫療器材，多數病人渾然不知，衛福部表示可能將重複使用的行為視為「仿單核准適應症外的使用」。法學界表示，臨床上若真有需要將一次性醫材擴大能多次使用，應回歸主管單位食藥署邀集醫材廠商進行通案討論，而非由醫事司找來醫院個案式討論例外使用指引。

中央研究院法律所副研究員吳全峰表示，「仿單核准適應症外的使用」或「標示外的使用」（off-label use）是將藥品用於未依仿單所載之適應症、劑量、患者群、給藥途徑或劑型等，似乎未曾見到標示外使用是要改變是否得重複使用之條件。

其次，標示外使用應該是一種例外情況，因為仿單標示作過嚴謹臨床試驗確認，因此在病人權益保障之前提下，它應該是道窄門，因著特定、必需的情形才能將窄門打開，不過醫事司嘗試在本案中採標示外使用，卻可能應屬例外之窄門變大了。

吳全峰表示，一般討論標示外使用之正當性包括需基於治療疾病的需要，而此疾病需要多係指對病人生理與心理健康有所幫助，而非經濟上利益。且比起一次性使用醫材與重複使用醫材，後者並無法顯著減少病人風險，因此將後者視為標示外使用，是否符合衛福部本身之函釋規範，不無爭議。

他問，醫院宣稱可幫病人省錢，但當醫院在第二名病人身上用重複使用的醫材，是否有告知病人其所使用者為仿單上所不建議之消毒後再次使用之醫材？費用上是否只醫材收消毒的費用？這些重複消毒醫材的醫院雖然有幫病人省錢，也同時在賺錢？

吳全峰表示，臨床上若真有需要將部分一次性醫材擴大能多次使用，應回歸主管單位食藥署邀集醫材廠商進行通案討論。

衛福部食藥署醫材組簡任技正錢嘉宏表示，醫材種類繁多，要根據醫材特性分類、評估各自適當的消毒方式是作得到的，可是也有難度。原則上食藥署的立場傾向醫療院所依照仿單內容使用醫材，後續還須與醫事司討論。

可重覆使用的手術器械。本報資料照片
可重覆使用的手術器械。本報資料照片
分享

醫材食藥署衛福部
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

【重磅快評】文博會如都會煙火 文化部只是發包中心？

2019-05-10 10:41

在與世隔絕鹹水湖 與黃金水母溫柔共游

2019-05-10 10:39

回家和媽媽過節 高鐵今晚加開全自由座列車

2019-05-10 09:45

鈣質不足！三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56

今各地有短暫雨 北台灣回暖舒適、午後鋒面漸離

2019-05-10 04:56

超商推出經典「仙女紅茶」 網一喝秒頓悟：真的是仙女喝的…

2019-05-10 12:00

「仿單外使用」若發生不良反應 法官憂病人恐求償無門

2019-05-10 12:22

衛福部若讓一次性醫材重複使用 法官憂病人求償無門

2019-05-10 12:05

影／你的好笑、我不好笑 「紅孩兒」籲臉部平權

2019-05-10 11:38

抵禦狂鹿症入境 衛福部將禁5個國家鹿藥材進口

2019-05-10 11:23

這是什麼概念？了解定義就真的懂內涵了嗎？

2019-05-10 09:52

敏感族群注意！雲嘉南高屏今空品為「橘色等級」

2019-05-10 04:54

醫改會砲轟：自費耗材三不管

2019-05-10 00:34

醫師揭實情：器械關節、凹槽難徹底消毒…

2019-05-10 00:28

台鐵新票務系統「很掉漆」 逃票嚴重

2019-05-10 00:27

病人蒙鼓裡：全身麻醉 不知醫師用什麼？

2019-05-10 00:23

金成功投注站 分紅19萬全捐了

2019-05-10 00:20

一次性耗材重複用 衛福部改口訂規範 挨批放水太凶

2019-05-10 00:16

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04

北市確診13例╱染麻疹趴趴走 掌握接觸38人

2019-05-09 23:17

術後狂咳… 喉嚨竟長鬍子

2019-05-09 23:12

打針、平躺…住院126天生下寶寶

2019-05-09 23:01

健康你我他／胸悶冒痘全身痠… 體內也要除濕

2019-05-09 22:42

眼科照護機器人 找出高風險病患

2019-05-09 22:42

狂拉20天 竟是本土首例出血性大腸桿菌

2019-05-09 22:42

我的經驗／術後翻轉結果 甲狀腺癌難判定

2019-05-09 22:42

中部鬧血荒！血庫僅剩4.7天 AB型最急剩3.5天

2019-05-09 22:10

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

母親節到了 DIY青仁黑豆茶給媽媽滿滿元氣

2019-05-09 21:39

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

史博館請千年古物樂舞俑喝珍奶 躍上國際設計舞臺

2019-05-09 20:08

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

一張圖秒懂「皮卡丘、音速小子」2D→3D進化過程 網評價一面倒

2019-05-09 20:00

禁用免洗餐具 環署修法地方政府可因地制宜

2019-05-09 19:52

農委會首度導入無人機勘災 速度快7天

2019-05-09 19:51

看別人心路歷程 對心理治療有益

2019-05-09 19:19
看更多

熱門文章

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25

今各地有短暫雨 北台灣回暖舒適、午後鋒面漸離

2019-05-10 04:56

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38

百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

鈣質不足！三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

台鐵新票務系統「很掉漆」 逃票嚴重

2019-05-10 00:27

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

限量15萬瓶的「BTS防彈少年團咖啡」來了！小7獨家開賣 團員美男肖像帥翻

2019-05-09 15:48

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

每日星座運勢／獅子信息掌握很重要 勤勞有助進帳

2019-05-10 00:00

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

LV航站情緣2020早春大秀 凱特布蘭琪帥慘、楊丞琳白色女神裝殺出重圍

2019-05-09 20:25

一次性耗材重複用 衛福部改口訂規範 挨批放水太凶

2019-05-10 00:16

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

【女性心聲】諶淑婷／沒有小孩、平行時空裡的那個我，現在過得好嗎？

2019-05-10 06:00

麻疹疫情升溫 全國累計90病例

2019-05-09 18:50

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

【夫妻之間】夏客／橋

2019-05-10 06:00

病人蒙鼓裡：全身麻醉 不知醫師用什麼？

2019-05-10 00:23

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42

調查報導／醫材比價網形同虛設？ 健保署長：虛心檢討

2019-05-09 14:34

公開談痛痛女孩病情 林淑芬：醫師嚴重違反保密原則

2019-05-09 13:00

日本「雞笑炸雞」、東區深夜美食「蘭笑軒」都來了 SOGO發動美食快閃戰

2019-05-09 20:12

醫師揭實情：器械關節、凹槽難徹底消毒…

2019-05-10 00:28

首例本土出血性大腸桿菌感染症 20歲男大生狂拉20天

2019-05-09 16:51

【我愛一個人煮-63】太陽臉／媽媽的菜

2019-05-10 06:00

小孟塔羅：我要增加哪種特質才能成功？

2019-05-10 08:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top