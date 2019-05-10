影／你的好笑、我不好笑 「紅孩兒」籲臉部平權

2019-05-10 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



「不一樣又怎樣？」108年宜蘭縣臉部平權運動今天啟動，臉上有血管瘤，從小被稱「紅孩兒」、「香腸嘴」的朱薪棋出面呼籲：「要有同理心，不要用外貌看人！」

同時，臉部有胎記的莊麗真說：「因外貌受嘲笑，其實這種好笑不好笑，應該從教育做起，自己不喜歡被亂開玩笑，就不要這樣對人，共同營造一個不以外貌評斷每個人的友善社會！」

宜蘭縣政府長期致力於推動身心障礙者權益與營造友善環境，今天響應財團法人陽光社會福利基金會所辦理的「108年宜蘭縣臉部平權」運動，在宜蘭縣政府縣民大廳舉辦啟動記者會。

陽光傷友以自身經驗現身說法，縣長林姿妙代表宜蘭縣簽署承諾書，與陽光攜手，合力推動「臉部平權」運動。

依據財團法人陽光社會福利基金會「2016台灣民眾身體意象與經驗調查」，12.1%的台灣民眾曾因外貌而遭受他人取笑、13.7%因外貌被取不喜歡的綽號、11.5%曾因外貌被批評，相當於每8個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待。

宜蘭縣政府與財團法人陽光社會福利基金會期盼能讓更多人接觸與認識「臉部平權」的重要性。

縣政府表示，臉部平權的精神所在：「看見獨特，尊重差異」，不只為改善顏損者的處境，更是為營造一個不以外貌評斷每個人的友善社會。