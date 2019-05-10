親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

影／你的好笑、我不好笑 「紅孩兒」籲臉部平權

2019-05-10 11:38聯合報 記者羅建旺╱即時報導

「不一樣又怎樣？」108年宜蘭縣臉部平權運動今天啟動，臉上有血管瘤，從小被稱「紅孩兒」、「香腸嘴」的朱薪棋出面呼籲：「要有同理心，不要用外貌看人！」

同時，臉部有胎記的莊麗真說：「因外貌受嘲笑，其實這種好笑不好笑，應該從教育做起，自己不喜歡被亂開玩笑，就不要這樣對人，共同營造一個不以外貌評斷每個人的友善社會！」

宜蘭縣政府長期致力於推動身心障礙者權益與營造友善環境，今天響應財團法人陽光社會福利基金會所辦理的「108年宜蘭縣臉部平權」運動，在宜蘭縣政府縣民大廳舉辦啟動記者會。

陽光傷友以自身經驗現身說法，縣長林姿妙代表宜蘭縣簽署承諾書，與陽光攜手，合力推動「臉部平權」運動。

依據財團法人陽光社會福利基金會「2016台灣民眾身體意象與經驗調查」，12.1%的台灣民眾曾因外貌而遭受他人取笑、13.7%因外貌被取不喜歡的綽號、11.5%曾因外貌被批評，相當於每8個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待。

宜蘭縣政府與財團法人陽光社會福利基金會期盼能讓更多人接觸與認識「臉部平權」的重要性。

縣政府表示，臉部平權的精神所在：「看見獨特，尊重差異」，不只為改善顏損者的處境，更是為營造一個不以外貌評斷每個人的友善社會。

林姿妙表示，臉部平權是一件很有意義的事情，縣政府結合財團法人陽光社會福利基金會，承諾將象徵「我的美麗不是來自外表，而是一顆真實善良的心」的美美貼圖張貼在轄內政府部門、校園及公共場所，全力推廣臉部平權概念，並推動「履歷不貼照」活動，讓平權觀念散布至每個角落，共同營造宜蘭友善平權生活空間。

108年宜蘭縣臉部平權運動今天啟動，臉上有血管瘤，從小被稱「紅孩兒」、「香腸嘴」...
108年宜蘭縣臉部平權運動今天啟動，臉上有血管瘤，從小被稱「紅孩兒」、「香腸嘴」的朱薪棋（右）、臉部有胎記的莊麗真出面呼籲：「要有同理心，不要用外貌看人！」記者羅建旺／攝影
分享

林姿妙
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

【重磅快評】文博會如都會煙火 文化部只是發包中心？

2019-05-10 10:41

在與世隔絕鹹水湖 與黃金水母溫柔共游

2019-05-10 10:39

回家和媽媽過節 高鐵今晚加開全自由座列車

2019-05-10 09:45

鈣質不足！三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56

今各地有短暫雨 北台灣回暖舒適、午後鋒面漸離

2019-05-10 04:56

超商推出經典「仙女紅茶」 網一喝秒頓悟：真的是仙女喝的…

2019-05-10 12:00

「仿單外使用」若發生不良反應 法官憂病人恐求償無門

2019-05-10 12:22

對一次性醫材重複使用訂指引？學者：醫事司把窄門變大

2019-05-10 12:21

衛福部若讓一次性醫材重複使用 法官憂病人求償無門

2019-05-10 12:05

抵禦狂鹿症入境 衛福部將禁5個國家鹿藥材進口

2019-05-10 11:23

這是什麼概念？了解定義就真的懂內涵了嗎？

2019-05-10 09:52

敏感族群注意！雲嘉南高屏今空品為「橘色等級」

2019-05-10 04:54

醫改會砲轟：自費耗材三不管

2019-05-10 00:34

醫師揭實情：器械關節、凹槽難徹底消毒…

2019-05-10 00:28

台鐵新票務系統「很掉漆」 逃票嚴重

2019-05-10 00:27

病人蒙鼓裡：全身麻醉 不知醫師用什麼？

2019-05-10 00:23

金成功投注站 分紅19萬全捐了

2019-05-10 00:20

一次性耗材重複用 衛福部改口訂規範 挨批放水太凶

2019-05-10 00:16

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04

北市確診13例╱染麻疹趴趴走 掌握接觸38人

2019-05-09 23:17

術後狂咳… 喉嚨竟長鬍子

2019-05-09 23:12

打針、平躺…住院126天生下寶寶

2019-05-09 23:01

健康你我他／胸悶冒痘全身痠… 體內也要除濕

2019-05-09 22:42

眼科照護機器人 找出高風險病患

2019-05-09 22:42

狂拉20天 竟是本土首例出血性大腸桿菌

2019-05-09 22:42

我的經驗／術後翻轉結果 甲狀腺癌難判定

2019-05-09 22:42

中部鬧血荒！血庫僅剩4.7天 AB型最急剩3.5天

2019-05-09 22:10

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

母親節到了 DIY青仁黑豆茶給媽媽滿滿元氣

2019-05-09 21:39

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

史博館請千年古物樂舞俑喝珍奶 躍上國際設計舞臺

2019-05-09 20:08

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

一張圖秒懂「皮卡丘、音速小子」2D→3D進化過程 網評價一面倒

2019-05-09 20:00

禁用免洗餐具 環署修法地方政府可因地制宜

2019-05-09 19:52

農委會首度導入無人機勘災 速度快7天

2019-05-09 19:51

看別人心路歷程 對心理治療有益

2019-05-09 19:19
看更多

熱門文章

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25

今各地有短暫雨 北台灣回暖舒適、午後鋒面漸離

2019-05-10 04:56

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38

百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

鈣質不足！三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

台鐵新票務系統「很掉漆」 逃票嚴重

2019-05-10 00:27

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

限量15萬瓶的「BTS防彈少年團咖啡」來了！小7獨家開賣 團員美男肖像帥翻

2019-05-09 15:48

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

每日星座運勢／獅子信息掌握很重要 勤勞有助進帳

2019-05-10 00:00

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

LV航站情緣2020早春大秀 凱特布蘭琪帥慘、楊丞琳白色女神裝殺出重圍

2019-05-09 20:25

一次性耗材重複用 衛福部改口訂規範 挨批放水太凶

2019-05-10 00:16

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

【女性心聲】諶淑婷／沒有小孩、平行時空裡的那個我，現在過得好嗎？

2019-05-10 06:00

麻疹疫情升溫 全國累計90病例

2019-05-09 18:50

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

【夫妻之間】夏客／橋

2019-05-10 06:00

病人蒙鼓裡：全身麻醉 不知醫師用什麼？

2019-05-10 00:23

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42

調查報導／醫材比價網形同虛設？ 健保署長：虛心檢討

2019-05-09 14:34

公開談痛痛女孩病情 林淑芬：醫師嚴重違反保密原則

2019-05-09 13:00

日本「雞笑炸雞」、東區深夜美食「蘭笑軒」都來了 SOGO發動美食快閃戰

2019-05-09 20:12

醫師揭實情：器械關節、凹槽難徹底消毒…

2019-05-10 00:28

首例本土出血性大腸桿菌感染症 20歲男大生狂拉20天

2019-05-09 16:51

【我愛一個人煮-63】太陽臉／媽媽的菜

2019-05-10 06:00

小孟塔羅：我要增加哪種特質才能成功？

2019-05-10 08:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top