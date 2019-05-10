親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

漲定了！美中第一天談判結束 關稅漲至25%今午生效

台灣的「公共失落症候群」：我們需要一場公共想像運動

【重磅快評】文博會如都會煙火 文化部只是發包中心？

2019-05-10 10:41聯合報 主筆室

台灣文博會甫落幕，立委讚美之餘，也指出文博會總在台北舉辦，有將文化能量與光環過度集中首都之嫌，認為該前進各地。文化部對此解釋文博會身為「國際商展」有其延續性，因此宜鎖定固定地點，設計界則喊出「台灣設計展」早已巡迴各地，和文博會國際平台定位有所不同。官方業界搶話解釋，正好反諷地凸顯當今文博會「四不像」問題。

文博會從2010年創辦至今，正如文化部長鄭麗君指出，由早期的純商展，在近年轉型成結合「文化主張及設計思維策展」。回溯2017年起「轉型」原因，乃是因早期展場中只賣文創商品，被指太商業化、沒文化，因此力圖改變；然而文博會今日這樣結合美術館式大眾展覽的樣貌，是否真有比較文化，乃至達到文化部所謂提振文化經濟的功能，恐待商榷。

首先，文博會的第一目標若是作為國際文創平台，又不想只賣產品，那就該依據外國買家可以了解的文化脈絡，同時展出產品與之相關文化，這次文博會的「茶」工藝館就是不錯範例。

但尷尬的是，此次以華山展區來說，大半展館都看不見產業脈絡，更別說產生經濟效益，只有設計師在短暫設計時間下被壓縮的淺白觀念，現場更幾無外國觀眾。文化部稱文博會是「國際商展」所以不宜走出首都，由文博會現況觀之，不啻自打巴掌。

再者，如果文化部認為文博會部分產場可以不用與產品連結，甚至不用思考外國人觀看角度，只要給本地人看文化可能性就好，那麼現今將展覽轉包給設計師策展的做法，就須檢討。畢竟設計師的專業是對既有材料做更具視覺美感與創意的包裝與呈現，能否深入詮釋文博會希望凸顯的「文化內容」，恐非其專長。

以文化部這次一再強調與地方合作的「編輯地方」展館桃園館為例，現場空白地板上裝置圓形燈具，策展人稱是象徵桃園特色的埤塘地貌；現場多個聲音互動裝置則擷取從桃園採集來的劍道、機場的聲音元素。如此設計是否真能傳達桃園樣貌，或成了策展人自得其樂的想像，答案可能很微妙，更別說這與文化部設想的文創產業和國際買家的距離。

當然，以文博會作業時間算來，設計師能規畫展覽的時間必定壓縮，也難有充分時間深入調查。然而文博會究竟為何要設計這些展館？最佳執行者又是誰？從目的看來，若想深入探討文化，不妨由藝術家策展，必定更具深度；若想更有在地親近性，則不妨邀文史工作者合作。可嘆文化部卻選擇最快速的方法，一切委由設計界轉包再轉包，「文化內容」在設計界既有思維與人脈下，自難傳達出深度。

明年是文博會第十年，已到重思定位時候。文化部該省思，當今嘉年華式的文博會，到底在文化部政策扮演什麼角色？依立委說法，當初會給六千萬元預算，都因文化部說要讓文博會「成為國際文創產業平台」，但光就文博會今年展館分布設計與入場幾乎都為本地民眾看來，離此目標顯然遙遠。如果文博會仍堅持原有定位，就須重思手段是否錯誤。

而若文化部認清文博會無法成為國際文創平台，得重新定位，那就該釐清究竟想繼續做文創，或做深度文化展覽。若是前者，就該與經濟部主辦的台灣設計展釐清差異，甚至考慮合併；若真想做文化，大可把場子還給美術館等常態性單位，不用忙著緊急招標策展，只為一時鋒頭。唯有如此，文博會才能擺脫當今「要文化不夠深度，要產業只見雞肋」的困窘局面。

然而更令人憂心的是，文博會恐並非當今文化政策單一問題，類似短暫喧嘩的單點明星光芒多處可見，卻少見足以造福全台底層的默默扎根。文化部應省思，類似文博會的案例還有多少，好好重新分配資源，實踐能讓全台民眾受惠的文化下水道工程，而非只變成超級發包中心，不斷轉包施放燦爛的都會煙火。

行政院長蘇貞昌上月24日上午出席台灣文博會開幕典禮，強調政府應該尊重在地文化、大...
行政院長蘇貞昌上月24日上午出席台灣文博會開幕典禮，強調政府應該尊重在地文化、大力支持。本報資料照片／記者曾學仁攝影
分享

文化部文創產業
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

在與世隔絕鹹水湖 與黃金水母溫柔共游

2019-05-10 10:39

回家和媽媽過節 高鐵今晚加開全自由座列車

2019-05-10 09:45

鈣質不足！三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56

今各地有短暫雨 北台灣回暖舒適、午後鋒面漸離

2019-05-10 04:56

這是什麼概念？了解定義就真的懂內涵了嗎？

2019-05-10 09:52

敏感族群注意！雲嘉南高屏今空品為「橘色等級」

2019-05-10 04:54

醫改會砲轟：自費耗材三不管

2019-05-10 00:34

醫師揭實情：器械關節、凹槽難徹底消毒…

2019-05-10 00:28

台鐵新票務系統「很掉漆」 逃票嚴重

2019-05-10 00:27

病人蒙鼓裡：全身麻醉 不知醫師用什麼？

2019-05-10 00:23

金成功投注站 分紅19萬全捐了

2019-05-10 00:20

一次性耗材重複用 衛福部改口訂規範 挨批放水太凶

2019-05-10 00:16

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04

北市確診13例╱染麻疹趴趴走 掌握接觸38人

2019-05-09 23:17

術後狂咳… 喉嚨竟長鬍子

2019-05-09 23:12

打針、平躺…住院126天生下寶寶

2019-05-09 23:01

健康你我他／胸悶冒痘全身痠… 體內也要除濕

2019-05-09 22:42

眼科照護機器人 找出高風險病患

2019-05-09 22:42

狂拉20天 竟是本土首例出血性大腸桿菌

2019-05-09 22:42

我的經驗／術後翻轉結果 甲狀腺癌難判定

2019-05-09 22:42

中部鬧血荒！血庫僅剩4.7天 AB型最急剩3.5天

2019-05-09 22:10

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

母親節到了 DIY青仁黑豆茶給媽媽滿滿元氣

2019-05-09 21:39

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

史博館請千年古物樂舞俑喝珍奶 躍上國際設計舞臺

2019-05-09 20:08

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

一張圖秒懂「皮卡丘、音速小子」2D→3D進化過程 網評價一面倒

2019-05-09 20:00

禁用免洗餐具 環署修法地方政府可因地制宜

2019-05-09 19:52

農委會首度導入無人機勘災 速度快7天

2019-05-09 19:51

看別人心路歷程 對心理治療有益

2019-05-09 19:19

「自殺性頭痛」折磨15年 聯結車司機在國道痛昏險釀禍

2019-05-09 18:55

麻疹疫情升溫 全國累計90病例

2019-05-09 18:50

普悠瑪台東處理小組結束 台鐵：持續關懷

2019-05-09 18:46

重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42

國內最新調查：每4名婦女 就有1人每晚因枕邊人打呼失眠

2019-05-09 18:39

影／免稅店提供電子卡片 4代同堂旅客獻愛母親

2019-05-09 18:27
看更多

熱門文章

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

今各地有短暫雨 北台灣回暖舒適、午後鋒面漸離

2019-05-10 04:56

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12

台鐵新票務系統「很掉漆」 逃票嚴重

2019-05-10 00:27

鈣質不足！三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04

限量15萬瓶的「BTS防彈少年團咖啡」來了！小7獨家開賣 團員美男肖像帥翻

2019-05-09 15:48

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

3注頭獎基隆一人獨得 幸運兒包的大紅包他全捐了

2019-05-09 11:47

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

每日星座運勢／獅子信息掌握很重要 勤勞有助進帳

2019-05-10 00:00

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

一次性耗材重複用 衛福部改口訂規範 挨批放水太凶

2019-05-10 00:16

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

路易莎黑卡優惠來了！耳掛咖啡限期買一送一

2019-05-09 11:16

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

麻疹疫情升溫 全國累計90病例

2019-05-09 18:50

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

母親節飲品買一送一！西雅圖咖啡限期一天優惠活動

2019-05-09 11:23

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

病人蒙鼓裡：全身麻醉 不知醫師用什麼？

2019-05-10 00:23

LV航站情緣2020早春大秀 凱特布蘭琪帥慘、楊丞琳白色女神裝殺出重圍

2019-05-09 20:25

【女性心聲】諶淑婷／沒有小孩、平行時空裡的那個我，現在過得好嗎？

2019-05-10 06:00

重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42

調查報導／醫材比價網形同虛設？ 健保署長：虛心檢討

2019-05-09 14:34

公開談痛痛女孩病情 林淑芬：醫師嚴重違反保密原則

2019-05-09 13:00

【夫妻之間】夏客／橋

2019-05-10 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top