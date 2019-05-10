【重磅快評】文博會如都會煙火 文化部只是發包中心？

2019-05-10 10:41 聯合報 主筆室



台灣文博會甫落幕，立委讚美之餘，也指出文博會總在台北舉辦，有將文化能量與光環過度集中首都之嫌，認為該前進各地。文化部對此解釋文博會身為「國際商展」有其延續性，因此宜鎖定固定地點，設計界則喊出「台灣設計展」早已巡迴各地，和文博會國際平台定位有所不同。官方業界搶話解釋，正好反諷地凸顯當今文博會「四不像」問題。

文博會從2010年創辦至今，正如文化部長鄭麗君指出，由早期的純商展，在近年轉型成結合「文化主張及設計思維策展」。回溯2017年起「轉型」原因，乃是因早期展場中只賣文創商品，被指太商業化、沒文化，因此力圖改變；然而文博會今日這樣結合美術館式大眾展覽的樣貌，是否真有比較文化，乃至達到文化部所謂提振文化經濟的功能，恐待商榷。

首先，文博會的第一目標若是作為國際文創平台，又不想只賣產品，那就該依據外國買家可以了解的文化脈絡，同時展出產品與之相關文化，這次文博會的「茶」工藝館就是不錯範例。

但尷尬的是，此次以華山展區來說，大半展館都看不見產業脈絡，更別說產生經濟效益，只有設計師在短暫設計時間下被壓縮的淺白觀念，現場更幾無外國觀眾。文化部稱文博會是「國際商展」所以不宜走出首都，由文博會現況觀之，不啻自打巴掌。

再者，如果文化部認為文博會部分產場可以不用與產品連結，甚至不用思考外國人觀看角度，只要給本地人看文化可能性就好，那麼現今將展覽轉包給設計師策展的做法，就須檢討。畢竟設計師的專業是對既有材料做更具視覺美感與創意的包裝與呈現，能否深入詮釋文博會希望凸顯的「文化內容」，恐非其專長。

以文化部這次一再強調與地方合作的「編輯地方」展館桃園館為例，現場空白地板上裝置圓形燈具，策展人稱是象徵桃園特色的埤塘地貌；現場多個聲音互動裝置則擷取從桃園採集來的劍道、機場的聲音元素。如此設計是否真能傳達桃園樣貌，或成了策展人自得其樂的想像，答案可能很微妙，更別說這與文化部設想的文創產業和國際買家的距離。

當然，以文博會作業時間算來，設計師能規畫展覽的時間必定壓縮，也難有充分時間深入調查。然而文博會究竟為何要設計這些展館？最佳執行者又是誰？從目的看來，若想深入探討文化，不妨由藝術家策展，必定更具深度；若想更有在地親近性，則不妨邀文史工作者合作。可嘆文化部卻選擇最快速的方法，一切委由設計界轉包再轉包，「文化內容」在設計界既有思維與人脈下，自難傳達出深度。

明年是文博會第十年，已到重思定位時候。文化部該省思，當今嘉年華式的文博會，到底在文化部政策扮演什麼角色？依立委說法，當初會給六千萬元預算，都因文化部說要讓文博會「成為國際文創產業平台」，但光就文博會今年展館分布設計與入場幾乎都為本地民眾看來，離此目標顯然遙遠。如果文博會仍堅持原有定位，就須重思手段是否錯誤。

而若文化部認清文博會無法成為國際文創平台，得重新定位，那就該釐清究竟想繼續做文創，或做深度文化展覽。若是前者，就該與經濟部主辦的台灣設計展釐清差異，甚至考慮合併；若真想做文化，大可把場子還給美術館等常態性單位，不用忙著緊急招標策展，只為一時鋒頭。唯有如此，文博會才能擺脫當今「要文化不夠深度，要產業只見雞肋」的困窘局面。