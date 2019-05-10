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回家和媽媽過節 高鐵今晚加開全自由座列車

2019-05-10 09:45聯合報 記者董俞佳╱即時報導

母親節即將到來，台灣高鐵指出，經檢視運能調度及旅客需求後，將於今天晚間19時15分，自南港站加開1班次南下各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外）8827車次，以加強服務旅客返鄉需求，歡迎多加利用。

高鐵表示，欲搭乘加開班次之商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。加班車資訊：南下8827車次 19點15分自南港站發車，21點50分抵達左營站。

台灣高鐵今天晚間19時15分，自南港站加開1班次南下各站停靠的全車自由座列車。本...
台灣高鐵今天晚間19時15分，自南港站加開1班次南下各站停靠的全車自由座列車。本報資料照片
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高鐵母親節
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