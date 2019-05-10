親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

美中貿易談判 習近平致函川普 川習可能通話

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04聯合報 記者陳雨鑫李樹人劉嘉韻／台北報導

手術器械分為可重新消毒使用與一次性使用，中國附醫新竹分院外科部一般外科主任李博彰...
手術器械分為可重新消毒使用與一次性使用，中國附醫新竹分院外科部一般外科主任李博彰說明兩者差別，強調一次性使用器械不宜重複消毒使用。 記者邱德祥／攝影
分享

國內驚爆醫界不能說的秘密，部分醫院將一次性使用的手術耗材重複消毒、使用，使用次數可能多達十次。衛福部次長薛瑞元昨天表示，已委請各地衛生局調查，若仿單強調為單次使用，醫院卻重新消毒使用，除非有科學證據證實風險如同第一次使用，否則將依法開罰。

你用的醫材是幾手貨？

本報系調查發現，部分醫院重複使用一次性手術耗材，並擬定消毒ＳＯＰ。醫師、醫院均稱「為了病人著想」，但部分患者並不知情，除了承受感染風險，病人與醫師的醫病信任關係也遭重大挑戰。

以俗稱「雙極電外科器械」為例，即屬於一次性使用手術耗材，藥證寫著「單次使用器械」，但許多醫療院所卻在消毒後重複使用。一套「雙極電外科器械」自費近三萬元，但透過健保署醫材比價網發現，有卅二家醫院定價低於二點五萬元，其中八家醫院低於八千元，台大醫院僅需六八七五元。

最便宜的是委託彰化秀傳醫療體系所經營的台南市立醫院，患者僅需自費三千元，價格最高的是桃園敏盛綜合醫院，高達四點七五萬元，幾乎為台南市立醫院的十六倍。

醫院表示可為病人省錢

台大醫院發言人王亭貴昨天表示，院內確有器械重複使用，出發點部分器械單價較高，有些患者在經濟上恐無法支應，所以少數醫材器械經內部委員會審查後，允許重複使用二次至五次。

秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞也說，基於為病人省錢，部分醫材平均使用八至十次，價格才能壓低，讓每個病友都用得起。

衛福部醫事司長石崇良指出，一次性使用醫材只能一次性使用，如拋棄式針頭等，如果醫院或醫師明知有疑慮卻違法使用，可依醫療法跟醫師法開罰。石崇良也說，如果醫院明知使用二手醫材，卻欺騙病人，就有詐欺的問題。

近期研商訂定使用指引

但石崇良也說，部分醫院重複使用一次性的醫材是高價醫材，且經消毒程序與醫院委員會管理，也有告知同意。石崇良說，過去醫療器材仿單外使用並未有相關規定，將在兩周內召集專家學者訂定出高價醫材二次使用指引，指引將有三大原則，具正當性、具科學證據、需向患者明確告知。

健保署副署長蔡淑鈴表示，自費醫材收費標準由各醫院自訂並呈報地方主管機關核定，非健保給付範圍，而健保自費比價網為落實資訊公開而建置的平台，相關訊息皆由各院所自行上網登載，醫材仿單上若清楚寫明「一次性使用」，各院所就應該遵循。

針對衛福部有意訂定高價醫材二次使用指引，專家指出，醫材與器械消毒後是否可以重複使用，涉及的層面很多，就算真的同意部分醫材重新消毒使用，也應由院外認證的消毒機構進行。中華民國醫療器材商業同業公會全聯會前理事長賴調元認為，訂定重消指引讓人不敢置信，對仿單的規定，不應有模糊空間，且各醫院制定重消程序不同，難以認定可達一定品質。

看更多報導：揭開白色巨塔謊言

醫材患者健保
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

北市確診13例╱染麻疹趴趴走 掌握接觸38人

2019-05-09 23:17

術後狂咳… 喉嚨竟長鬍子

2019-05-09 23:12

打針、平躺…住院126天生下寶寶

2019-05-09 23:01

健康你我他／胸悶冒痘全身痠… 體內也要除濕

2019-05-09 22:42

眼科照護機器人 找出高風險病患

2019-05-09 22:42

狂拉20天 竟是本土首例出血性大腸桿菌

2019-05-09 22:42

我的經驗／術後翻轉結果 甲狀腺癌難判定

2019-05-09 22:42

中部鬧血荒！血庫僅剩4.7天 AB型最急剩3.5天

2019-05-09 22:10

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

母親節到了 DIY青仁黑豆茶給媽媽滿滿元氣

2019-05-09 21:39

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

史博館請千年古物樂舞俑喝珍奶 躍上國際設計舞臺

2019-05-09 20:08

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

一張圖秒懂「皮卡丘、音速小子」2D→3D進化過程 網評價一面倒

2019-05-09 20:00

禁用免洗餐具 環署修法地方政府可因地制宜

2019-05-09 19:52

農委會首度導入無人機勘災 速度快7天

2019-05-09 19:51

看別人心路歷程 對心理治療有益

2019-05-09 19:19

「自殺性頭痛」折磨15年 聯結車司機在國道痛昏險釀禍

2019-05-09 18:55

麻疹疫情升溫 全國累計90病例

2019-05-09 18:50

普悠瑪台東處理小組結束 台鐵：持續關懷

2019-05-09 18:46

重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42

國內最新調查：每4名婦女 就有1人每晚因枕邊人打呼失眠

2019-05-09 18:39

影／免稅店提供電子卡片 4代同堂旅客獻愛母親

2019-05-09 18:27

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

首爾第一座植物公園！「首爾植物園」5月開放 4大區域可看3100種植物

2019-05-09 17:38

蘇花改救災演練 5月22、23日封閉管制

2019-05-09 17:28

奇美博物館推「穹頂計畫」 想玩博物館實境遊戲免到羅浮宮！

2019-05-09 17:27

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

首例本土出血性大腸桿菌感染症 20歲男大生狂拉20天

2019-05-09 16:51

醫材重複用可省錢？ 醫改會：不能犧牲病人安全

2019-05-09 16:30

Uber免罰1億元 公路總局：將上訴

2019-05-09 16:26

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

當魯蛇十年也買不起房！90後青年最迷惘厭世的時刻

2019-05-09 15:58

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36
看更多

熱門文章

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

【生活趣聞】伍華英／兒媳太勤快，婆婆有危機？！

2019-05-09 06:00

重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

限量15萬瓶的「BTS防彈少年團咖啡」來了！小7獨家開賣 團員美男肖像帥翻

2019-05-09 15:48

喝酒臉紅還貪杯 小心罹癌風險大增40倍

2019-05-08 23:49

3注頭獎基隆一人獨得 幸運兒包的大紅包他全捐了

2019-05-09 11:47

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／你可以大聲呼救

2019-05-09 06:00

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

【心情點滴】楊雅蓉／蝴蝶桌

2019-05-09 06:00

台企銀徵才 起新最高48.7K

2019-05-08 17:24

母親節天氣好轉 彭啟明：開始有點夏季悶熱的型態

2019-05-09 07:32

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

路易莎黑卡優惠來了！耳掛咖啡限期買一送一

2019-05-09 11:16

單身必看！如何施展12星座的迷人偷心術？

2019-05-09 09:17

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

5月颱侵台機率低 吳德榮：主因是西風帶尚未北撤

2019-05-09 07:14

母親節飲品買一送一！西雅圖咖啡限期一天優惠活動

2019-05-09 11:23

影／高鐵便當再換新裝 十大超美秘境陪你用餐

2019-05-09 10:44

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top