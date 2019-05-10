二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

手術器械分為可重新消毒使用與一次性使用，中國附醫新竹分院外科部一般外科主任李博彰說明兩者差別，強調一次性使用器械不宜重複消毒使用。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

國內驚爆醫界不能說的秘密，部分醫院將一次性使用的手術耗材重複消毒、使用，使用次數可能多達十次。衛福部次長薛瑞元昨天表示，已委請各地衛生局調查，若仿單強調為單次使用，醫院卻重新消毒使用，除非有科學證據證實風險如同第一次使用，否則將依法開罰。

你用的醫材是幾手貨？

本報系調查發現，部分醫院重複使用一次性手術耗材，並擬定消毒ＳＯＰ。醫師、醫院均稱「為了病人著想」，但部分患者並不知情，除了承受感染風險，病人與醫師的醫病信任關係也遭重大挑戰。

以俗稱「雙極電外科器械」為例，即屬於一次性使用手術耗材，藥證寫著「單次使用器械」，但許多醫療院所卻在消毒後重複使用。一套「雙極電外科器械」自費近三萬元，但透過健保署醫材比價網發現，有卅二家醫院定價低於二點五萬元，其中八家醫院低於八千元，台大醫院僅需六八七五元。

最便宜的是委託彰化秀傳醫療體系所經營的台南市立醫院，患者僅需自費三千元，價格最高的是桃園敏盛綜合醫院，高達四點七五萬元，幾乎為台南市立醫院的十六倍。

醫院表示可為病人省錢

台大醫院發言人王亭貴昨天表示，院內確有器械重複使用，出發點部分器械單價較高，有些患者在經濟上恐無法支應，所以少數醫材器械經內部委員會審查後，允許重複使用二次至五次。

秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞也說，基於為病人省錢，部分醫材平均使用八至十次，價格才能壓低，讓每個病友都用得起。

衛福部醫事司長石崇良指出，一次性使用醫材只能一次性使用，如拋棄式針頭等，如果醫院或醫師明知有疑慮卻違法使用，可依醫療法跟醫師法開罰。石崇良也說，如果醫院明知使用二手醫材，卻欺騙病人，就有詐欺的問題。

近期研商訂定使用指引

但石崇良也說，部分醫院重複使用一次性的醫材是高價醫材，且經消毒程序與醫院委員會管理，也有告知同意。石崇良說，過去醫療器材仿單外使用並未有相關規定，將在兩周內召集專家學者訂定出高價醫材二次使用指引，指引將有三大原則，具正當性、具科學證據、需向患者明確告知。

健保署副署長蔡淑鈴表示，自費醫材收費標準由各醫院自訂並呈報地方主管機關核定，非健保給付範圍，而健保自費比價網為落實資訊公開而建置的平台，相關訊息皆由各院所自行上網登載，醫材仿單上若清楚寫明「一次性使用」，各院所就應該遵循。

針對衛福部有意訂定高價醫材二次使用指引，專家指出，醫材與器械消毒後是否可以重複使用，涉及的層面很多，就算真的同意部分醫材重新消毒使用，也應由院外認證的消毒機構進行。中華民國醫療器材商業同業公會全聯會前理事長賴調元認為，訂定重消指引讓人不敢置信，對仿單的規定，不應有模糊空間，且各醫院制定重消程序不同，難以認定可達一定品質。

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