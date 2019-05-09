親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

日本全國大學校花校草比賽 校草亞軍讓大家沉默了

安妮與慰安婦相遇特展 日學者：消費阿嬤也消費安妮

獲行政院文化獎 唐美雲嫁給歌仔戲、李喬自封最窮作家

2019-05-09 22:10聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「我沒結婚，這一輩子嫁給歌仔戲，我願意接收任何一個熱愛歌仔戲的孩子到我的劇團，當我的孩子。」表演藝術家唐美雲今獲行政院文化獎，致詞時道出她對歌仔戲一輩子的熱情。多位唐美雲歌仔戲團團員也上台送康乃韾給她，高喊「母親節快樂」。

第38屆行政院文化獎頒獎典禮今（9）日於華山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌親授文化獎章予兩位文化獎得主: 小說家李能棋（李喬）與唐美雲。

唐美雲曾主演過電影「一八九五」，這是1895年乙未戰爭中客家村莊所發生的故事，恰巧也改編自李喬的小說作品「情歸大地」。兩位文化獎得主有奇妙的緣分。

李喬上台致詞時，調侃自己是「最窮的作家」，「像我這麼窮、多病的作家，沒人比得上」。但他隨後豪氣表示，「我這一輩子想要寫作的東西，六月底會全部寫完。」文化部長鄭麗君透露，她打電話向李喬報告得獎時，李喬沒多談得獎，只說「我把作品寄出去了」，時時不忘創作。據估計，李喬迄今創作的字數逾一千萬字。

「台灣要生存下去，文化的反省很重要。」李喬表示，對台灣的文化獎「有一點意見」，因為文化獎獎項從來沒把文化研究放進去，他認為是個缺憾。他表示自己的家門永遠為年輕人敞開，歡迎大家「廢物利用」。

行政院長蘇貞昌透露，李喬出版「寒夜三部曲」時，自己一口氣買了幾十部，送給親朋好友。李喬子女也在典禮上送上神秘禮物: 李喬14萬字新作「思想／想法／留言」的樣稿與裱框書封，同時將新書轉贈予蘇貞昌。

「我是戲班孩子。」唐美雲致詞時表示，自己生長於戲劇世家，從父母上看到對歌仔戲的熱情。歌仔戲大師廖瓊枝告訴她，傳承父母最好的方式就是成立劇團，一步步走到今天。唐美雲表示，自己這輩子只擔心沒人願意看歌仔戲、了解歌仔戲，「希望走進劇場的人都知道，台灣文化多麼美多麼棒。」

鄭麗君指出，文化部於108年所編列的無形文化資產預算為107年預算的3倍，而文化部所屬國立傳統藝術中心除原有預算外，傳統戲曲接班人扶植計畫及開枝散葉計畫的專案預算也成長為2倍，希望讓更多社會大眾認識台灣傳統文化。

第38屆行政院文化獎得主李能棋（李喬)、唐美雲合影.。圖/文化部提供
第38屆行政院文化獎得主李能棋（李喬)、唐美雲合影.。圖/文化部提供
分享

歌仔戲行政院蘇貞昌
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

一張圖秒懂「皮卡丘、音速小子」2D→3D進化過程 網評價一面倒

2019-05-09 20:00

兩黨夾殺台生？政黨輪替兩次 赴陸留學代辦拖16年

2019-05-09 22:52

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

史博館請千年古物樂舞俑喝珍奶 躍上國際設計舞臺

2019-05-09 20:08

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

禁用免洗餐具 環署修法地方政府可因地制宜

2019-05-09 19:52

農委會首度導入無人機勘災 速度快7天

2019-05-09 19:51

看別人心路歷程 對心理治療有益

2019-05-09 19:19

「自殺性頭痛」折磨15年 聯結車司機在國道痛昏險釀禍

2019-05-09 18:55

麻疹疫情升溫 全國累計90病例

2019-05-09 18:50

普悠瑪台東處理小組結束 台鐵：持續關懷

2019-05-09 18:46

重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42

國內最新調查：每4名婦女 就有1人每晚因枕邊人打呼失眠

2019-05-09 18:39

影／免稅店提供電子卡片 4代同堂旅客獻愛母親

2019-05-09 18:27

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

首爾第一座植物公園！「首爾植物園」5月開放 4大區域可看3100種植物

2019-05-09 17:38

蘇花改救災演練 5月22、23日封閉管制

2019-05-09 17:28

奇美博物館推「穹頂計畫」 想玩博物館實境遊戲免到羅浮宮！

2019-05-09 17:27

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

首例本土出血性大腸桿菌感染症 20歲男大生狂拉20天

2019-05-09 16:51

醫材重複用可省錢？ 醫改會：不能犧牲病人安全

2019-05-09 16:30

Uber免罰1億元 公路總局：將上訴

2019-05-09 16:26

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

當魯蛇十年也買不起房！90後青年最迷惘厭世的時刻

2019-05-09 15:58

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

調查報導／醫材比價網形同虛設？ 健保署長：虛心檢討

2019-05-09 14:34

明年春節11天長假快卡位 長程票最多省31%

2019-05-09 14:29

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

3注頭獎1人獨得 19萬大紅包贈投注站

2019-05-09 14:20

衣服上沾滿「頭皮屑」太困擾！5妙招去屑必成功

2019-05-09 14:19

國際豬價飆、我跟漲 農委會評估向加拿大採購

2019-05-09 14:15

禁止開放加熱菸 董氏籲蘇揆抗壓

2019-05-09 14:13

民怨「就是不想等才來急診」 護理師：不是你先到先看

2019-05-09 13:50

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28
看更多

熱門文章

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25

假日列次也掛蛋 新自強號站票續賣

2019-05-09 00:15

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

【生活趣聞】伍華英／兒媳太勤快，婆婆有危機？！

2019-05-09 06:00

百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

每日星座運勢／雙魚熱情高漲有活力 旺旺的愛情運

2019-05-09 00:00

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

喝酒臉紅還貪杯 小心罹癌風險大增40倍

2019-05-08 23:49

3注頭獎基隆一人獨得 幸運兒包的大紅包他全捐了

2019-05-09 11:47

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／你可以大聲呼救

2019-05-09 06:00

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

【心情點滴】楊雅蓉／蝴蝶桌

2019-05-09 06:00

限量15萬瓶的「BTS防彈少年團咖啡」來了！小7獨家開賣 團員美男肖像帥翻

2019-05-09 15:48

台企銀徵才 起新最高48.7K

2019-05-08 17:24

晚間11時48分 宜蘭外海規模4.9地震

2019-05-09 00:01

母親節天氣好轉 彭啟明：開始有點夏季悶熱的型態

2019-05-09 07:32

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

美容小家電 4成恐愈用愈臉黑

2019-05-09 00:08

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49

路易莎黑卡優惠來了！耳掛咖啡限期買一送一

2019-05-09 11:16

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

5月颱侵台機率低 吳德榮：主因是西風帶尚未北撤

2019-05-09 07:14

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

單身必看！如何施展12星座的迷人偷心術？

2019-05-09 09:17

法國甜點金童Cédric Grolet來台 經典擬真甜點開賣

2019-05-09 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top