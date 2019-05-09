獲行政院文化獎 唐美雲嫁給歌仔戲、李喬自封最窮作家

2019-05-09 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「我沒結婚，這一輩子嫁給歌仔戲，我願意接收任何一個熱愛歌仔戲的孩子到我的劇團，當我的孩子。」表演藝術家唐美雲今獲行政院文化獎，致詞時道出她對歌仔戲一輩子的熱情。多位唐美雲歌仔戲團團員也上台送康乃韾給她，高喊「母親節快樂」。

第38屆行政院文化獎頒獎典禮今（9）日於華山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌親授文化獎章予兩位文化獎得主: 小說家李能棋（李喬）與唐美雲。

唐美雲曾主演過電影「一八九五」，這是1895年乙未戰爭中客家村莊所發生的故事，恰巧也改編自李喬的小說作品「情歸大地」。兩位文化獎得主有奇妙的緣分。

李喬上台致詞時，調侃自己是「最窮的作家」，「像我這麼窮、多病的作家，沒人比得上」。但他隨後豪氣表示，「我這一輩子想要寫作的東西，六月底會全部寫完。」文化部長鄭麗君透露，她打電話向李喬報告得獎時，李喬沒多談得獎，只說「我把作品寄出去了」，時時不忘創作。據估計，李喬迄今創作的字數逾一千萬字。

「台灣要生存下去，文化的反省很重要。」李喬表示，對台灣的文化獎「有一點意見」，因為文化獎獎項從來沒把文化研究放進去，他認為是個缺憾。他表示自己的家門永遠為年輕人敞開，歡迎大家「廢物利用」。

行政院長蘇貞昌透露，李喬出版「寒夜三部曲」時，自己一口氣買了幾十部，送給親朋好友。李喬子女也在典禮上送上神秘禮物: 李喬14萬字新作「思想／想法／留言」的樣稿與裱框書封，同時將新書轉贈予蘇貞昌。

「我是戲班孩子。」唐美雲致詞時表示，自己生長於戲劇世家，從父母上看到對歌仔戲的熱情。歌仔戲大師廖瓊枝告訴她，傳承父母最好的方式就是成立劇團，一步步走到今天。唐美雲表示，自己這輩子只擔心沒人願意看歌仔戲、了解歌仔戲，「希望走進劇場的人都知道，台灣文化多麼美多麼棒。」

鄭麗君指出，文化部於108年所編列的無形文化資產預算為107年預算的3倍，而文化部所屬國立傳統藝術中心除原有預算外，傳統戲曲接班人扶植計畫及開枝散葉計畫的專案預算也成長為2倍，希望讓更多社會大眾認識台灣傳統文化。