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開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49聯合報 記者吳淑君╱即時報導

公益彩券第四屆（103年1月1日）發行以來，有17家投注站在同一期開出3注「今彩539頭獎，台彩統計發現，這17名一次抱走3注頭獎的幸運兒中，有14人是以自選號碼進行投注的，另有3人的買法是先用電腦選號購買1注，確定喜歡該組選號後，再另外用自選的方式指訂購買2組一模一樣的選號，所以他們都是3張買好買滿，一旦中頭獎，獎金幾乎全拿。

台灣彩券公司總經理蔡國基今天到基隆「金成功投注站」，致贈頭獎商店獎牌，因為這裡上個月開出今彩539頭獎，且是一人獨得3注2400萬元，是今年首例。

蔡國基透露，幸運兒是名60多歲的男性，幾乎每期都會買彩券，過去曾中過「今彩539」的貳獎2萬元，這次中獎的買法也十分持別，他先是用電腦選號購買1注，看了號碼突然很有感覺，覺得是財神爺給他的暗示，因此再用自選的方式重複購買了2組相同的號碼，一口氣抱走3注「今彩539」頭獎。

「今彩539」每周一到周六天天開獎，玩法為自01到39的號碼範圍中任選5個號碼進行投注，只要消費者的5個選號完全對中當期的5個獎號，即得頭獎，是目前電腦型彩券中最常開出頭獎的遊戲。

「今彩539」每注頭獎獎金為800萬元，上限2400萬元，如單期頭獎中獎注數超過3注，則由所有頭獎中獎人依中獎注數均分2400萬元。

他們觀察消費者的購買習慣發現，部分彩迷習慣就相同的選號一次購買3注，除了有機會獨得3注頭獎2400萬元外，當單期頭獎開出注數超過3注時，一次購買3注者也會比其他中獎人分得更多獎金。

根據台灣彩券公司的資料統計，從公益彩券第四屆（103年1月1日）發行以來，共有17家投注站曾在同一期開出3注「今彩539」頭獎，有趣的是，這17名一次抱走3注「今彩539」頭獎的幸運兒中，有14名是以自選號碼進行投注的。

另有3位的買法是先用電腦選號購買1注，確定喜歡該組選號後，再另外用自選的方式指訂購買2組一模一樣的選號。此外，該17名一次抱走3注頭獎的幸運兒中，有6人贏得獎金2400萬元，

台彩總經理蔡國基透露，這次中獎的買法十分持別，他先是用電腦選號購買1注，看了號碼...
台彩總經理蔡國基透露，這次中獎的買法十分持別，他先是用電腦選號購買1注，看了號碼覺得是財神爺給他的暗示，再用自選的方式重覆購買了2組相同的號碼，一口氣抱走3注「今彩539」頭獎。記者吳淑君／攝影
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