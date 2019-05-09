醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



聯合報獨家揭露，醫界重消一次性耗材，患者卻渾然不知。其中國內醫學中心龍頭醫院台大醫院、秀傳體系等都傳出有類似情節，衛福部醫事司今天上午說明，不可以就是不可以，仿單怎麼寫，醫師就該怎麼用，並說要徹底清查；下午卻改口，表示若可以拿出科學證據且感控無虞，將視為醫材仿單外使用（off-lable use），近期衛福部將訂定相關指引，訂出指引後再稽查。

全身麻醉躺在手術枱上的患者，早已失去意識，在診間與醫師簽下手術同意書，卻完全沒提到自費醫材是「全新」還是「二手」，傻傻以為自己使用到全新的醫療器材，實際上可能是重消過的產品。

醫改會副執行長朱顯光表示，類似事件不只發生過一次，過去北榮瘧疾事件或是2004年醫改會揭露的人工腎臟重複使用等都是歷史，但每次事件後都不見主管機關衛福部有所作為，只看到食藥署、醫事司、健保署互踢皮球，讓醫材重消早已成了各醫院公開的秘密。

衛福部醫事司長石崇良第一時間對面該議題，強調仿單上怎麼寫，醫師就該怎麼做，必須遵循仿單，否則將可依照違反醫師法第28條之4，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分1個月以上、1年以下或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。

下午醫事司卻改口說台大拿出科學證據，證實單次使用的耗材，只要重消5次以內，不具有感染風險，石崇良解釋，一般而言，醫材的仿單上寫單次使用，原則上就不可以重複使用，但是醫界若是能夠拿出證明，證實重消以後感控仍安全無虞，將視為「醫材仿單外使用」的範疇。

他也說，過去國內都沒有訂出醫材仿單外使用的指引，將趁這一次訂出醫材二次使用的相關指引，預計這2周將會召集專家學者等討論，目前指引有三大原則，具正當性、具科學證據、需向患者明確告知。

他解釋，具正當性係指高單價的醫療器材，若是低價的醫療器材如針筒等，就沒有其必要，但像是這次的內視鏡燒灼刀，就有討論的空間，且台大也有明確告知病人，這一套全新的醫材要價3萬元，台大也是拆成5次的錢向患者收取自費，使用也有告知。他說，將會在指引制定出爐後，再進行稽查。