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買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20聯合報 記者羅真╱即時報導

台灣人人有一張健保卡，且年花新台幣3000億餘元購買健康醫療保險，不過許多病人有切身之痛，在罹患癌症、重大疾病且迫切需要治療之際，這些保障未必真能派上用場。臨床醫師與保險專家表示，健保財務很難完全支應高端醫療，建議健保署與金管會保險局及早展開跨部會溝通，推動創新商業保險作為健保後盾。

癌症希望基金會與中華民國人壽保險商業同業公會今舉辦「商業保險與醫療發展跨界論壇」，聚集臨床和保險業專家討論如何在健保財務困難下，找出商業保險可適當補位健保的平衡點。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，拜科技進步之賜，半數癌患可存活超過5年，但癌症新藥價格高昂、健保給付非常緩慢，想要及早用藥的民眾除非口袋夠深，不然僅能企盼繳費多年的商業保險理賠。不過，癌症希望基金會2016年民調顯示，高達6成以上的民眾擔心商業保險保障不足。

癌症新藥真的很貴，以乳癌、肝癌為例，每年都有好幾千人需要自費用藥，每月藥費在3-15萬不等。今年4月健保開始給付的免疫節點抑制劑估計有2151人適用，不過礙於財務限制僅能給付800個名額。

中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長邱昌芳表示，隨著人口老化，各國健保都面對醫療費用不斷攀升的問題，許多國家開始利用商保支援國家醫療保健制度。舉例來說，新加坡政府便主導與5家保險公司規劃保單，可補足原來國家健保外的自負額、部分負擔、超出健保給付上限的支出等。

針對商保補位健保的構想，保發中心總經理金肖雲肯定這是時勢所趨，她表示，健保署應把商業保險當作夥伴，明確切分健保給付範圍和需要商保補位的項目，同時可借鏡國際經驗，許多國家保險業透過與醫療、運動、電子、遊戲等跨產業合作，設計能促進身體健康的外溢保單。

再保險公司總經理王瑜華在會中分享香港、中國大陸的保單商品，其特色是一年一續、不保證費率。回到台灣，台灣也需要設想更貼近需求的實支實付型癌症保險商品。

壽險公會副秘書長陳昌正表示，貼近市場需求的保單設計必須有充足的資料作為基礎，這有賴健保署適度開放資料庫，在風險可控、技術可行的前提下，才有機會發展實支實付型癌症保險商品。

財團法人癌症希望基金會與中華民國人壽保險商業同業公會今共同主辦「商業保險與醫療發...
財團法人癌症希望基金會與中華民國人壽保險商業同業公會今共同主辦「商業保險與醫療發展跨界論壇」。記者林俊良／攝影
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