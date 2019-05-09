買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣人人有一張健保卡，且年花新台幣3000億餘元購買健康醫療保險，不過許多病人有切身之痛，在罹患癌症、重大疾病且迫切需要治療之際，這些保障未必真能派上用場。臨床醫師與保險專家表示，健保財務很難完全支應高端醫療，建議健保署與金管會保險局及早展開跨部會溝通，推動創新商業保險作為健保後盾。

癌症希望基金會與中華民國人壽保險商業同業公會今舉辦「商業保險與醫療發展跨界論壇」，聚集臨床和保險業專家討論如何在健保財務困難下，找出商業保險可適當補位健保的平衡點。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，拜科技進步之賜，半數癌患可存活超過5年，但癌症新藥價格高昂、健保給付非常緩慢，想要及早用藥的民眾除非口袋夠深，不然僅能企盼繳費多年的商業保險理賠。不過，癌症希望基金會2016年民調顯示，高達6成以上的民眾擔心商業保險保障不足。

癌症新藥真的很貴，以乳癌、肝癌為例，每年都有好幾千人需要自費用藥，每月藥費在3-15萬不等。今年4月健保開始給付的免疫節點抑制劑估計有2151人適用，不過礙於財務限制僅能給付800個名額。

中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長邱昌芳表示，隨著人口老化，各國健保都面對醫療費用不斷攀升的問題，許多國家開始利用商保支援國家醫療保健制度。舉例來說，新加坡政府便主導與5家保險公司規劃保單，可補足原來國家健保外的自負額、部分負擔、超出健保給付上限的支出等。

針對商保補位健保的構想，保發中心總經理金肖雲肯定這是時勢所趨，她表示，健保署應把商業保險當作夥伴，明確切分健保給付範圍和需要商保補位的項目，同時可借鏡國際經驗，許多國家保險業透過與醫療、運動、電子、遊戲等跨產業合作，設計能促進身體健康的外溢保單。

再保險公司總經理王瑜華在會中分享香港、中國大陸的保單商品，其特色是一年一續、不保證費率。回到台灣，台灣也需要設想更貼近需求的實支實付型癌症保險商品。